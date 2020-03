El Partit Socialdemòcrata ha presentat avui un paquet de propostes a la Junta de Presidents, amb la voluntat de sumar forces per mitigar els danys ocasionats per la crisi del COVID19.

El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha demanat més accions i més determinació per part del Govern per tal que la demanda sanitària de #quedatacasa sigui més efectiva. “Reiterem de nou tot el nostre suport al Govern”, ha volgut insistir López. Tot i això, els socialdemòcrates alerten que, al seu entendre, “hi ha massa persones mobilitzant-se i massa persones compartint espais i llocs de treball”. En aquest sentit, el PS ha demanat a Govern que revisi el decret que determina els sectors d’activitats empresarials que poden romandre oberts, particularment pel que fa al sector de la construcció i altres

Els Socialdemòcrates demanen a Govern que prioritzi les mesures sanitàries per sobre de les econòmiques, i recorden que Govern té la responsabilitat per sostenir l’economia andorrana

sectors que requereixin acumulació de persones i/o comportin riscos per la salut o d’accidents.

El PS defensa que les conseqüències de la crisi no poden imputar-se només a empresaris i treballadors, com s’ha establert per decret. “Com en tota causa de força major, l’Estat, el Govern tenen un paper determinant i per tant s’hauran d’assumir de forma molt important des dels poders públics costos que generi la crisi per ajudar a empresaris i famílies que ho necessitin, per evitar la destrucció de llocs de treball i les dificultats econòmiques i socials sobrevingudes”, expliquen els socialdemòcrates. “L’estat també haurà d’establir mesures per protegir particularment als més febles i a tots aquells als que aquesta crisi pugui afectar més greument.” ha assenyalat López aquesta tarda a la Junta de Presidents.

En tercer lloc, des del PS creuen necessari un reforç de les actuacions cap a persones que estan patint la crisi de forma molt severa, com per exemple, les persones grans que estan hospitalitzades en un centre residencial o soles a casa i que ara no poden rebre visites per part de familiars i amics, i també cap a les persones de totes les edats que estan malaltes i que el seu estat de salut demana evitar contactes.

Finalment, els socialdemòcrates demanen analitzar els decrets que s’estan emetent particularment en aquells aspectes en què per via reglamentària es puguin reduir o vulnerar drets que estan reconeguts o protegits legalment.