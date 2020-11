Catalunya eliminarà les restriccions en la mobilitat perimetral a partir del 21 de desembre

La Generalitat ha fet públic aquest dijous al migdia el pla de flexibilització de les mesures en la segona onada de la Covid-19 en dos mesos dividits en quatre trams de 15 dies per a la reobertura progressiva d’algunes activitats econòmiques i socials. En el tercer tram, que començarà el 21 de desembre, s’aixecaran totes les restriccions de mobilitat, tant interior com perimetral. Així ho ha anunciat el vicepresident i president en funcions, Pere Aragonès, qui ha confirmat els contactes amb el Govern d’Andorra per a una màxima col·laboració entre els dos territoris.

El primer tram del pla de la Generalitat comença dilluns vinent 23 de novembre amb la flexibilització de les restriccions. Bars i restaurants podran obrir terrasses amb una distància mínima entre taules de dos metres i un màxim de 4 persones per taula, excepte els grups bombolla. Als interiors, l’aforament serà del 30%. L’horari d’obertura serà de 6h a 21.30h. Cinemes, teatres, auditoris i sales de concert podran reobrir al 50% amb un màxim de 500 persones. L’activitat social es mantindrà en un màxim de 6 persones. També es mantindrà el confinament municipal el cap de setmana i perimetral diari, així com el nocturn de 22h a 6h.

En el segon tram, els centres comercials podran obrir al 30%, i els comerços, bars i restaurants podran augmentar els aforaments del 30 al 50% a l’interior. També s’aixecarà el confinament municipal i passarà a ser comarcal. Cinemes, teatres, auditoris i sales de concert podran ampliar el límit d’aforament al 70%. L’activitat social s’amplia a un màxim de 10 persones sempre que siguin de màxim dos grups bombolla.

El tercer tram començarà el 21 de desembre i comportarà l’aixecament de totes les restriccions de mobilitat d’entrada i sortida però es manté el confinament nocturn.

El quart tram s’iniciarà el 4 de gener, data a partir de la qual es preveu tornar a recuperar progressivament la presencialitat a batxillerat i les universitats. El confinament nocturn seguirà en aquest tram. Les autoritats catalanes asseguren que aquesta mesura es manté per reduir la interacció social i evitar el risc de contagi.

Tant el president en funcions com la consellera Meritxell Budó han remarcat que no es tracta de cap “desescalada” sinó d’una obertura progressiva perquè “encara estem gestionant la segona onada”. Han fet una crida a la corresponsabilitat i han marcat els objectius sanitaris: mantenir la taxa de reproducció per sota de l’1, no més de 300 persones a les UCI i 1.000 contagis diaris.