La catalana Anna Ballbona arriba a Faber Andorra

La residència Faber Andorra acull des d’aquest mateix dijous a la catalana Anna Ballbona (Montmeló, 1980), periodista i escriptora guanyadora del Premi Llibres Anagrama 2020 per la seva última novel·la ‘No sóc aquí’. Ballbona farà estada fins al dia 30 de novembre, per aprofundir en la història dels passadors i exilis que es van donar en el transcurs de la Segona Guerra Mundial i elaborar-ne un reportatge personal. Per fer-ho, aprofitarà el teló de fons del rodatge de la pel·lícula ‘Fred’, una coproducció catalana i andorrana, amb participació polonesa, del qual farà seguiment.

A banda de treballar en el seu projecte, Ballbona farà dos xerrades al voltant de la creació literària al centre de batxillerat de l’Escola Andorrana i una trobada literària amb Elena Aranda, lectora professional i assessora literària, a través de zoom. Organitzada pel Club de Lectura de les Valls del Nord amb col·laboració del Govern d’Andorra, tindrà lloc el 24 de novembre a les 20.30 h.

Anna Ballbona també ha publicat la novel·la ‘Joyce i les gallines’ (finalista Premi Llibres Anagrama 2016), que va aparèixer també traduïda al castellà, i els poemaris ‘Conill de gàbia’ (LaBreu Edicions, 2012) i ‘La mare que et renyava era un robot’ (Premi Amadeu Oller per a Poetes Joves i Inèdits, 2008). ‘Joyce i les gallines’ va ser considerada per La Vanguardia una de les cinc millors novel·les en català del 2016. Ha estat inclosa en diverses antologies, com ara ‘Mig segle de poesia catalana’. Del maig de 1968 al 2018 (Proa, 2018) i ‘Women writers in catalan’ (Raig Verd, 2017).

Escriu amb regularitat al diari Ara, les revistes El Temps i Serra d’Or, i més ocasionalment a L’Avenç, Barcelona Metròpolis, Revista de Catalunya i el magazine digital Ctxt.cat. És col·laboradora habitual del programa de literatura de Catalunya Ràdio Ciutat Maragda i del programa d’actualitat El Balcó de SER Catalunya.