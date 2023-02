Carola Vila, davant dels 10km individuals dels Mundials: “Intentarem trobar bones sensacions i lluitar-ho bé”

Carola Vila als 15km skiathlon dels Mundials Planica (Montserrat Altimiras)

Aquest dimarts, 28 de febrer, torna la competició per a l’expedició andorrana als Campionats del Món d’esquí de fons de Planica (Eslovènia). Carola Vila disputarà la carrera dels 10km individuals en skating. La cita és a partir de les 12:30h. “Intentarem trobar bones sensacions i lluitar-ho bé”, ha dit Vila.

La fondista andorrana ha estat entrenant, ahir dilluns, al circuit de Planica per tal de preparar la cita d’aquest migdia, la seva segona cursa d’aquests Mundials després de l’skiathlon del dissabte on va ser 39a. Ara arriba la lluita en la cursa d’skating individual, amb 10km de carrera.

Les condicions meteorològiques i de neu han canviat respecte al cap de setmana passat i, ara, la neu és nova i, per tant, l’equip tècnic ha hagut de tornar a preparar esquís nous per a adaptar-se a la nova superfície. De fet, la jornada d’ahir es va dividir en l’entrenament específic que ha fet l’esportista, per una part, i el test constant del material de cara a la carrera, on es preveu una situació similar de temps.

La intenció és que la cursa de 10km d’avui serveixi perquè l’andorrana agafi confiança i recuperi les bones sensacions que ha estat tenint en aquesta última part de la temporada. Igualment, l’equip ha confirmat que Vila no correrà la prova dels 30km d’aquests Mundials, sinó que prepararà la competició OPA dels pròxims dies 4 i 5 a Premanon (França), i també les de Dobbiaco (Itàlia) del 17 al 19 de març.

Carola Vila, fondista: “Respecte a l’skiathlon ha canviat bastant perquè fa més fred, està nevant, tenim neu nova. Potser la pista serà una mica més ràpida que amb l’skiathlon, una mica menys dur. Aquest dilluns hem tornat a provar esquís de nou de cara a la cursa. Les sensacions, després de l’skiathlon, una mica dur, però intentarem trobar bones sensacions i lluitar-ho bé”.