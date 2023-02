Josep Dallerès, Sergi Mas i Carles Gascón, les apostes d’Anem Editors per al Sant Jordi 2023

Josep Dallerès amb el seu llibre “El camí cap a la constitució d’Andorra” (Anem Editors)

Enguany se celebren els trenta anys de la Constitució d’Andorra, i Anem Editors se suma a la commemoració de l’esdeveniment publicant la visió de l’exsíndic i exministre Josep Dallerès, que narra en un petit volum com d’importants van ser les dècades dels setanta i vuitanta per fer veure la necessitat d’una constitució escrita a bona part de la classe política andorrana del moment. L’obra, sota el títol El camí cap a la constitució d’Andorra, arribarà a les llibreries a principis de març, i compta amb un seguit d’annexos de gran interès on el lector trobarà discursos de Julià Reig o Marc Vila dels anys setanta de plena actualitat encara avui. Aquells que no puguin esperar a llegir Dallerès, el 6 de març, a les 19 hores, a la Valireta, a Encamp, podran assistir a la presentació del llibre prologat per l’actual síndica general Roser Suñé.

L’altre autor consagrat que publicarà novetat amb el segell encampadà és l’artista Sergi Mas Balaguer, que amb més de noranta anys a les espatlles s’atreveix amb un volum dedicat a les musicadures sobre fusta, una expressió genuïna d’art popular al Pirineu i arreu d’Europa, l’estudi de les quals ha estat negligit fins a temps actuals. Mas presenta un treball molt aprofundit i profusament il·lustrat per ell mateix que és, de per si, una obra d’art, i que permet al lector conèixer de primera mà les musicadures més comunes a casa nostra. El 20 de març a les llibreries i l’endemà dia 21 serà presentat a Sant Julià de Lòria, a la sala que porta el nom de l’artista lauredià.

L’urgellenc Carles Gascón, per la seva banda, publica la Història de la Seu d’Urgell medieval, un estudi de més de quatre-centes pàgines que narra fil per randa la història d’una ciutat que ha exercit de capital històrica al Pirineu durant segles. Des de les monografies de Carme Batlle, als anys vuitanta, i d’Albert Villaró (amb Hèrcules i la ciutat) al tombant de segle, que ningú emprenia la iniciativa de posar per escrit la història medieval urgellenca actualitzant-la amb totes les dades fruit de les recerques documentals i arqueològiques que s’han dut a terme a l’indret en les darreres dues dècades i que aporten més d’una novetat al discurs històric de la ciutat. El volum, que es presentarà el 24 de març a la Seu d’Urgell, arribarà a les llibreries a partir del dilluns següent dia 27.

Les tres novetats se sumen al primer títol publicat aquest 2023 per Anem, D’Andorra a Besiers i Albi, de Simone Torres, el primer testimoni escrit de l’emigració andorrana cap a França que es presentarà a la llibreria la Trenca el pròxim 7 de març.