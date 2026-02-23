Carlota Comellas millora punts FIS al segon eslàlom NJR de Champorcher

Aquest diumenge s’ha disputat un segon eslàlom National Junior Race (NJR) a Champorcher (Itàlia), amb l’equip EEBE U19. Carlota Comellas ha aconseguit millorar punts FIS. L’esquiadora andorrana, que ha acabat 23a amb 1.34.73, a 4.83 de la vencedora, la francesa Leonie Barrat (1.29.90), ha marcat 75.45 punts FIS que milloren els seus actuals 80.05.
De fet, aquesta és la seva millor puntuació FIS de la seva carrera, ja que la millor és el 66.71 punts que va assolir a l’octubre a Xile, mentre que la tercera puntuació per a ella són els 77.46 de dissabte al primer eslàlom NJR de Champorcher
Aquest diumenge no han pogut completar la cursa ni Isabella Pérez en dones, ni Salva Cornella, Jan Visa i Àlex Comellas en homes.