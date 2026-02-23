La Biblioteca Comunal d’Escaldes, gairebé, duplica la participació d’adults en les activitats proposades el 2025

La Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany ha tancat el 2025 amb un increment molt significatiu de la participació d’adults en la programació d’actes, xerrades i presentacions. En concret, s’ha passat de 442 persones el 2024 a 856 el 2025, el que representa un augment del 93,7%, pràcticament el doble. Aquest increment ha estat possible gràcies a la diversificació de la programació, així com a la col·laboració amb el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) i l’Espai Caldes, que han ofert xerrades complementàries vinculades a les exposicions celebrades en els respectius espais, enriquint així l’experiència cultural i fomentant el diàleg entre disciplines.
El 2025 també ha estat un any de consolidació pel que fa a l’ús dels seus espais de lectura i estudi, amb 15.001 assistents a les sales al llarg de l’any. D’aquesta xifra global, 10.177 corresponen a l’Espai Adults, mentre que 4.824 fan referència a l’Espai Petits Lectors, destinat als infants.
En comparació amb el 2024, l’Espai Adults registra un lleuger increment en usuaris en sala (10.082 l’any anterior), fet que consolida la tendència positiva dels darrers exercicis i confirma la biblioteca com un espai plenament arrelat per a l’estudi i el treball acadèmic, especialment entre adolescents i estudiants universitaris. Pel que fa a l’Espai Petits Lectors, tot i que el 2024 va assolir una xifra lleugerament superior (5.222 infants), el 2025 manté un nivell d’ús elevat i estable.
El volum de préstecs de llibres es manté estable tant en l’àmbit adult com en el públic infantil, consolidant la fidelització dels usuaris. Pel que fa als idiomes més prestats, el català continua sent el més sol·licitat, seguit del castellà i, en menor mesura, del francès, una tendència que es manté als dos espais.
En conjunt, la memòria 2025 confirma que la Biblioteca Comunal manté una ocupació elevada dels espais de lectura i estudi, registra una activitat cultural en fort creixement respecte al 2024 i disposa d’uns serveis consolidats que reforcen el seu paper com a equipament cultural de referència a Escaldes-Engordany.