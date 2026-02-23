El 2025 es va tancar amb 17.784 societats actives inscrites en el Registre de Societats Mercantils

L’any 2025 s’ha tancat amb 17.784 societats actives inscrites en el Registre de Societats Mercantils, cosa que representa 1.462 societats addicionals respecte a les que hi figuraven a finals de 2024 (16.322 societats actives), és a dir, un creixement anual del +9,0%. Pel que fa a la creació de societats, l’any 2025 s’han registrat 1.670 societats, el +15,3% en comparació de l’any anterior, en el qual se’n van crear 1.449.
Finalment, pel que fa al nombre de societats cancel·lades, l’any 2025 s’han dissolt 208, xifra que suposa una disminució del -12,2% en comparació de l’any 2024, exercici en el qual se’n van dissoldre 237.