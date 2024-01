Carla Mijares, “out” a la primera cita de la Copa d’Europa, a Zell am See

L’esquiadora andorrana, Carla Mijares. Foto: Origami / Òscar Rius

Aquest divendres ha tingut lloc la primera de les dues curses de la Copa d’Europa d’eslàlom a l’estació austríaca de Zell am See. L’andorrana, Carla Mijares, no ha pogut completar la primera mànega. L’esquiadora ha quedat fora de carrera a la primera mànega en no poder arribar abaix. Mijares ha entrat fent un interior a una porta clau, amb una placa de gel, i allà no ha pogut continuar. L’andorrana tindrà una nova oportunitat demà dissabte a la mateixa estació, a la segona cita de la competició a Zell am See.

El tècnic, Josh Alayrach, ha analitzat la posada en escena de Mijares, la qual considera molt bona, tot i no haver finalitzat: “Ha estat una llàstima perquè segueix esquiant a un gran nivell. Falta potser polir un parell de detalls per a realment estar més sòlida”. Avui, Mijares “ha fet una petita errada que li ha costat una mica cara, però tot i així esquia molt bé”, ha dit Alayrach, que creu que tot i quedar-se fora “realment estem creient en la bona feina i és qüestió de temps que surti un bon resultat”.

Avui divendres la guanyadora ha estat la letona Dzenifera Germane, amb 1.40.88.