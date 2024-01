Cande Moreno, 50a al supergegant de la Copa del Món de Zauchensee

Cande Moreno al SG de la WC de Zaucensee. FOTO Christophe / Pallot Agence Zoom

Aquest divendres s’ha disputat la primera de les tres curses programades en la Copa del Món de velocitat de Zauchensee (Àustria), amb Cande Moreno 50a al supergegant. Cande Moreno, que sortia amb el dorsal 57, ha finalitzat 50a amb 1.16.65, a 3.48 de la guanyadora, que ha estat l’austríaca Cornelia Huetter amb 1.13.17. L’esquiadora andorrana ha acabat, a més, a 1.46 de la 30a posició que dona accés als punts de Copa del Món, plaça que ha estat avui per a la nord-americana Isabell Wright. Demà dissabte, Moreno afrontarà la cursa de descens d’aquesta Copa del Món i diumenge un nou supergegant per a tancar la cita austríaca.

Cande Moreno, esquiadora: “Per una part estic contenta d’haver acabat la carrera ja que en supergegant tot l’any passat em va costar i aquest any no he acabat carreres, així que per aquesta part és positiu. Per una altra banda, avui he creat un bon esquí, sí que és veritat que a baix he fet un error que m’ha sortit car perquè perdo la línia i he arrossegat això a l’última part i he perdut temps. Però, no estic contenta amb el meu resultat. Amb l’equip analitzarem bé què ha passat perquè el meu nivell d’esquí ha sigut bo però a la primera part estic molt lluny, tenint en compte que és un pla. No sabem si és un tema de material o què, però ho hem d’analitzar bé. Hem d’intentar ser millors de cara a la resta de carreres que queden”.

Simon Bastelica, entrenador: “Cande se sent cada vegada millor i estem intentar agafar més confiança i posar més ritme de cara al futur. Demà toca descens i crec que se sentirà més còmoda en aquesta disciplina i a veure, poc a poc, pujar al nivell i poc a poc estar a aquest nivell, que és molt exigent”.