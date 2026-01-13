Carla Mijares no pot completar la cursa a la Copa del Món nocturna de Flachau

By:
On:
In: Esports
Carla Mijares, durant el reconeixement de pista previ a Flachau (Agence Zoom)
Carla Mijares, durant el reconeixement de pista previ a Flachau (Agence Zoom)

La Copa del Món d’eslàlom de Flachau (Àustria) s’ha disputat aquest vespre de dimarts amb la presència de Carla Mijares. L’andorrana no ha pogut completar la primera mànega en caure a l’inici de la baixada. Mijares ha caigut al primer mur i no ha pogut continuar. L’esquiadora del Principat ha picat d’esquenes al terra en enganxar-se amb una de les portes, tot i que sense conseqüències.

La Copa del Món de Flachau ha anat complicant-se segons avançava la cursa, amb una pista que es trencava al principi, tot i que després aguantava. Amb tot, la dificultat de la pista posava a prova les esquiadores, amb moltes caigudes i DNF. De les 76 esquiadores, han acabat la primera mànega 47, amb el tall per la segona mànega en els +4.18 de Noa Szollos (Israel).



Pròxima cita, Spindleruv Mlyn, el 25 de gener

La pròxima cita per a Carla Mijares serà a l’estació txeca d’Spindleruv Mlyn, el pròxim 25 de gener (9:30h, primera mànega; 12:15h, segona mànega). Aquesta serà la darrera cursa abans dels Jocs Olímpics. Després de Milano-Cortina restarà la Copa del Món d’Are (Suècia), el 15 de març.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]