Roger Puig, 14è al descens de la Copa del Món de Saalbach

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha finalitzat aquest dimarts en catorzena posició al descens (DH) de la Copa del Món disputat a Saalbach, en una jornada condicionada per una neu molt més dura i ràpida que en els entrenaments previs. Puig no ha pogut repetir les bones sensacions mostrades en el training, cometent fins a tres errors importants, un en cadascuna de les seccions principals del traçat. Han arribat al sectors dels deversos de la pista, on l’andorrà ha anat massa llarg en el pas per la porta, entrant amb una mala línia a la porta següent i perdent qualsevol opció de lluitar pels llocs capdavanters, fins i tot a punt de sortir del traçat.
Tot i intentar mantenir la concentració després d’aquest error, les dificultats acumulades en una pista molt exigent i amb velocitats elevades han impedit a Roger Puig recuperar temps, acabant la baixada lluny de les primeres posicions.
Malgrat el resultat, el corredor andorrà extreu aprenentatges d’una cursa complicada i ja pensa en la pròxima oportunitat. “Les condicions han canviat molt respecte als entrenaments. La neu estava molt més dura i ràpida, i això no perdona errors”, explicava després de la prova. Al final del traçat ha arribat a 127 km/h segons el GPS.
La Copa del Món de Saalbach continuarà dimecres amb un nou descens, una nova oportunitat perquè Roger Puig pugui refer-se, ajustar línies i intentar millorar el resultat en una disciplina on ha demostrat que pot ser competitiu.