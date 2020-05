Càritas d’Urgell reparteix targetes moneder a les famílies afectades pel COVID-19

101 targetes alimentaries repartides per les poblacions d’Artesa de Segre, Bellvís, Balaguer, Guissona, la Seu d’Urgell, Tremp, La Pobla de Segur, Puigcerdà i Vielha. La situació crítica de moltes persones, de famílies on conviuen infants, persones sense feina i sense ingressos i també gent gran, urgeix la intervenció de Càritas lliurant a les famílies, targetes moneder per comprar aliments als comerços.

Continuant amb el projecte de targetes bàsiques de compres d’aliments, iniciada fa dos anys i que arran del Covid-19 ha hagut d’augmentar per tres el pressupost que s’hi destina, des del passat mes de març Càritas d’Urgell, al llarg del territori del Bisbat d’Urgell, ha repartit a les famílies que ho han necessitat targetes moneder per tal que puguin comprar aliments.

Durant aquest període s’han entregat un total de 101 targetes d’aliments per un valor de compra de 26.904,56 €. La previsió de Càritas d’Urgell es la de repartir una última tongada d’ajuts extraordinaris per tal de no deixar a les famílies en aquesta situació en la qual ens trobem ara, on les necessitats s’han triplicat. Els centres de referència repartits pel territori podran comptar amb aquest nova injecció de recursos per atendre aquesta necessitat social que ha crescut, afectant a moltes famílies.

Càritas d’Urgell té com a objectiu primordial, en aquesta situació de crisis social, provocada per la pandèmia del COVID-19, de no deixar ningú enrere en els seus drets socials i atendre especialment els més vulnerables per això a part dels ajuts alimentaris mitjançant les targetes que detallats, també s’han entregat més de 23.000 euros en ajudes a lloguers, subministraments i ajudes de salut, només tenint en compte aquest període de 2 mesos.

Durant el temps de pandèmia s’han destinat 50.000 euros i es preveu que la situació que estem vivint farà que aquest import en ajudes augmenti tant com el número de persones que precisaran de l’ajuda de Càritas. Per això l’entitat agraeix a les persones i empreses que ja han col·laborat i fa una crida per continuar amb aquesta col·laboració per tal d’ajudar als més vulnerables.