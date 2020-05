Setze noves altes entre les persones aïllades a l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell

La xifra de veïns aïllats a domicili a l’àrea del Centre d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell segueix baixant i ara és de 122, després que les darreres hores s’ha donat l’alta a 16 persones més, entre elles una que ha superat el coronavirus.

D’aquesta manera, segons el balanç diari que fa el Sant Hospital, a data d’avui el nombre de positius confirmats als quals es fa seguiment és de només 11, lluny de la trentena que hi havia fins ara fa pocs dies. Pel que fa a la resta de persones aïllades, hi ha 48 casos sospitosos i 63 contactes sense símptomes. De la seva part, el complex hospitalari urgellenc es manté un dia més sense cap ingressat per COVID-19 ni cap cas pendent de resultat.

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, aquest dijous s’ha confirmat un nou contagi, que eleva a 374 els positius registrats, mentre que el nombre total de casos sospitosos detectats és de 2.218 (57 més les darreres hores). La xifra d’altes hospitalàries es manté el 172.

Les residències de l’Alt Pirineu es preparen per rebre visites de familiars

A tot plegat, les residències de gent gran de l’Alt Pirineu es preparen perquè els seus usuaris puguin tornar a rebre visites de familiars, amb la previsió d’entrada de la regió a la fase 2. Tot i això, s’extremarà les mesures de seguretat tenint en compte que aquest és un dels col·lectius més vulnerables davant del coronavirus, tal com s’ha demostrat amb l’aparició de brots de la malaltia en molts centres assistencials catalans, alguns dels quals han registrat altes xifres de mortalitat. Tanmateix, fins ara les comarques pirinenques han estat una excepció en aquest context i només s’hi han produït 4 morts per aquest motiu a les residències (el 13% del total), un percentatge molt per sota de la mitjana catalana.

Les visites a residents s’hauran de fer amb cita prèvia i seguint totes les mesures de prevenció previstes. Alhora, s’impedirà que hi hagi aglomeracions en les entrades i sortides de familiars. Tots els tests que s’han fet els darrers dies, tant a usuaris com a personal, a les dues residències de la Seu (la del Sant Hospital i la Llar de Sant Josep) han donat negatiu. Un fet que es deu, entre d’altres coses, a que al llarg d’aquestes setmanes s’hi ha dut a terme un estricte confinament. Els padrins que estaven a l’hospital segueixen allotjats actualment al Seminari, on van ser traslladats per reduir el risc de contagis.