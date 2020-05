Naturlandia busca professionalitzar el Consell d’administració amb Xabier Ajona com a director

El Consell d’administració de Camprabassa S.A. ha decidit avui rescindir el contracte de prestació de serveis de la societat Fresh from the lab S.L., representada per Enric Ordóñez, que fins al moment assumia la direcció executiva i estratègica del projecte de Naturlandia. De la mateixa manera, també deixa les seves funcions Roger Vázquez, encarregat del control d’operacions del parc.