Primož Roglic conquereix l‘Andorra Cycling Masters

Primož Roglic s’ha proclamat vencedor de l’Andorra Cycling Masters, una competició única disputada aquest cap de setmana a Andorra i que ha reunit quatre dels millors ciclistes del món: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Isaac Del Toro i el mateix Roglic. El veterà ciclista eslovè ha estat el més regular en les dues proves puntuables —una cronoescalada al Coll de la Gallina i una cursa en circuit urbà—, sumant un total de 55 punts, per davant de Del Toro (51), Pogacar (42) i Vingegaard (36).
La competició ha començat amb una exigent cronoescalada de vuit quilòmetres al Coll de la Gallina, un port de categoria especial, dels més emblemàtics del país, on Roglic s’ha imposat amb un temps de 25 minuts i 39 segons, seguit per Pogacar (25:59), Del Toro (28:05) i Vingegaard (29:24).
A continuació, els carrers principals d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany s’han convertit en un vibrant circuit urbà que ha congregat un gran nombre d’aficionats. Després de quinze voltes plenes d’espectacle, Isaac del Toro ha creuat la línia d’arribada en primera posició, per davant de Roglic, Pogacar i Vingegaard. Tot i això, els punts obtinguts a la meta volant han permès a Roglic alçar-se amb el títol de l’Andorra Cycling Masters.
Classificació final
- Primož Roglic – 55 punts
- Isaac del Toro – 51 punts
- Tadej Pogacar – 42 punts
- Jonas Vingegaard – 36 punts
L’Andorra Cycling Masters neix amb la voluntat d’unir espectacle, esport i entreteniment audiovisual en una experiència sense precedents. La prova —impulsada per Andorra Turisme, IPG Mediabrands i Wakai — ha servit també com a escenari per a la gravació d’un docushow exclusiu que mostrarà no només la rivalitat esportiva de les grans estrelles del ciclisme, sinó també la seva faceta més humana i desconeguda. L’audiovisual durarà 50 minuts i s’estrenarà a final d’any en diverses plataformes sota demanda.
La cita ha estat un èxit rotund de públic, amb els carrers plens d’aficionats per a gaudir de prop de quatre campions que, per un dia, han convertit Andorra en la capital del ciclisme.
