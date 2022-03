Cap de setmana de música amb l’Escola Municipal de la Seu d’Urgell i el Conservatori dels Pirineus

El dissabte 26 de març al matí, l’alumnat de l’especialitat de piano de les tres seus del Conservatori de Música dels Pirineus es reuniran a la Seu d’Urgell per dur a terme l’activitat d’enguany. L’activitat, que se celebrarà a porta tancada, té com a objectiu treballar conjuntament i alhora crear vincles amb alumnes de les altres seus del Conservatori.

El mateix dissabte a la tarda, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Organyà, tindrà lloc el “Concert del Dia Internacional del Piano”, a 2/4 de sis de la tarda a l’església de Santa Maria. En aquest concert s’interpretaran obres de diferents autors i èpoques, acompanyades de poesies.

El diumenge 27 de març al matí tornen els “Petits Concerts de Primavera” a la sala Sant Domènec. L’alumnat de piano de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell portaran a terme la seva audició afrupada per nivells. Així, l’alumnat dels cursos d’iniciació i 1r tocaran a les 11:30 h i a partir de 2n i adults ho faran a les 12:15 h.

A la tarda del mateix diumenge el piano tornarà a ser el protagonista i repetirà el “Concert del Dia Internacional del Piano” a les sis de la tarda a la sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell.

Per a aquest concert, tot i que l’entrada és gratuïta, s’ha de fer reserva de localitat des de l’enllaç: https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu/online

Cantaxics

També diumenge 27 de març l’alumnat de sensibilització de 5-6 anys cantaran a l’estrena de la cantata que porta com a títol “Quin cacau fer aquest cau”. Els més petits de l’escola de música participaran en el Teatre Kursaal de Manresa al Cantaxics, organitzat per la Zona 6 de l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) on es trobaran amb alumnes de les altres escoles de la Catalunya Central.

La cantata és una obra creada expressament per infants de 3-7 anys en la que s’explica una història d’amistat i de valors que té com a protagonistes una oreneta i la seva amiga la granota.