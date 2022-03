El 100% de les aigües superficials del país tenen una qualitat excel·lent

La qualitat de les aigües superficials –és a dir la dels rius– va ser el 2021 entre excel·lent i bona en el 100% de les estacions de control ubicades arreu d’Andorra. Aquesta és la millor dada mai registrada des que es disposa d’infraestructures de sanejament al país, superant el màxim històric que es va assolir el 2020 llavors amb un 95% d’aigua de qualitat.

Així ho ha explicat aquest dimarts la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Silvia Ferrer i la cap d’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Laura Coll– que ha fet la presentació de les dades coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua. L’exposició dels resultats s’ha realitzat a l’estació de control de les aigües superficials situada al Valira d’Orient, on el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat té instal·lada una de les estacions que mesura en temps real diversos paràmetres indicadors de la qualitat fisicoquímica del riu.

Calvó ha posat en relleu la bona situació dels rius al Principat i s’ha referit a la importància del Pla de Sanejament d’Andorra, ja que, en part, la feina que s’ha dut a terme amb la seva aplicació ha permès una recuperació notable de la qualitat dels rius. “A hores d’ara hem assolit un dels reptes importants del Pla de Sanejament. Ens vam fixar uns objectius molt ambiciosos perquè enteníem que la qualitat de l’aigua en un país de muntanya com el nostre ha de ser excel·lent o bona i podem donar per obtinguts aquests objectius el 2021”, ha afirmat.

“Estem molt satisfets pel màxim històric, ja que és la primera vegada que assolim una qualitat tan bona dels nostres rius“, ha remarcat la ministra, que s’ha referit a l’efecte positiu de la pandèmia de la COVID-19 sumat “al treball de tots aquests anys amb el Pla de Sanejament que s’ha anat implantant. Amb tot l’equip que està constantment a la recerca i identificació de punts de vessament i a la seva correcció, que fan que avui podem dir que gaudim d’una qualitat excel·lent i bona al nostre país”.

En aquest sentit, Ferrer ha emfatitzat que la qualitat fisicoquímica de les aigües, la millor mai registrada, ha experimentat una tendència positiva molt considerable en els darrers anys. I és que per cinquè any consecutiu no hi ha cap estació amb una qualitat molt dolenta i per primer any no hi ha cap estació amb qualitat passable ni dolenta. De fet, el 2005 la qualitat de l’aigua excel·lent i bona no arribava al 40%, i l’any passat representava la totalitat de les aigües del país. Els resultats de l’any 2021 s’han vist influenciats per la menor càrrega contaminant rebuda a les estacions depuradores d’aigües residuals a causa de les restriccions derivades de la pandèmia de COVID-19.

La xarxa nacional consta de 37 estacions de control de qualitat de l’aigua, on al llarg del 2021 van realitzar 470 mostres. Actualment, el 100% de les aigües residuals són tractades i depurades. L’any passat es va tractar 18,2 milions de m3 d’aigües residuals, i d’aquest total el 63,5% es tracta a l’EDAR Sud.

Silvia Ferrer ha posat de manifest que la millora de la qualitat fisicoquímica, també es veu reflectida en una millora de la qualitat biològica de l’aigua, on el 93% de les estacions de control tenen una qualitat entre excel·lent i acceptable. Els índexs biològics, estandarditzats amb els països veïns, demostren una tendència a la millora progressiva tot i que una mica més lenta pel fet que integren paràmetres estructurals del riu, com les variacions de cabals, i no únicament les característiques fisicoquímiques de l’aigua. El seguiment de la qualitat biològica de les aigües superficials es fa a través del mostreig en 15 de les estacions de control distribuïdes per tot el territori.

Neteja dels rius

A banda del seguiment de la qualitat fisicoquímica i biològica de les aigües superficials, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat gestiona el servei de neteja dels rius d’Andorra. Aquest servei té com a finalitat extreure els residus sòlids que es puguin trobar als rius del país. Durant el 2021 es van sumar un total de 646 quilòmetres de rius netejats amb la retirada d’11,4 tones de residus, que configura una ràtio d’uns 18 kg/km. Un valor estable durant els últims anys, molt per sota dels 150 kg/km del 2010.

Activitats amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua

Amb la finalitat de divulgar i sensibilitzar la població sobre la importància de l’aigua, la celebració del Dia Mundial de l’Aigua es vol complementar amb una jornada de portes obertes a l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Julià de Lòria el dia 26 de març. A més, es durà a terme un concurs de fotografia sobre la temàtica de l’aigua a través d’Instagram. Les persones interessades poden aconseguir més informació a través dels canals habituals d’Andorra Sostenible.