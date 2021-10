Canvia la banyera per dutxa i guanya espai i comoditat

Canviar la banyera per una dutxa és una reforma molt habitual i cada vegada més sol·licitada. Amb aquest canvi s’aconsegueix guanyar bastant espai en el bany, i suposarà avantatges per a tota la família, especialment per a les persones amb algun problema de mobilitat, ja que acabarem amb una barrera innecessària a la nostra casa.

A més de guanyar en mobilitat i comoditat, evitar caigudes ximples i guanyar espai, li donaràs un aspecte molt més modern i actual al teu bany i, per descomptat, estalviaràs aigua omplint la banyera.

Si et planteges realitzar aquesta reforma, tens principalment dues opcions, segons el pressupost i el temps:

Canvi de banyera per plat de dutxa. És la reforma més senzilla i demandada, i moltes empreses te la realitzen en un sol dia. El plat de dutxa pot ser de la mateixa grandària que la banyera o ser de menor longitud, com tu triïs.

Canvi de banyera per dutxa d’obra. En aquest cas les possibilitats són més àmplies, encara que l’obra realitzada és també bastant major i, òbviament, també ho és la inversió realitzada en ella. La dutxa es fabrica totalment a mida, segons les necessitats específiques del client, i aquest pot triar i personalitzar totalment els materials i elements que vol per a la seva nova dutxa.

Sigui com sigui la teva opció, si estàs pensant a fer aquest canvi, informa’t i comença a demanar pressupostos, ja veuràs com encertes la decisió.

Per viviendasaludable.es / Tot Sant Cugat