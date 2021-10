Vinyes i Mercader (Suzuki Swift R4lly) abandonen a Hongria quant eren líders

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S) no van poder conservar fins al final l’excel·lent començament que van protagonitzar en l’etapa inicial de l’edició 2021 del Ral·li d’Hongria. Els pilots de Suzuki Ibèrica es van situar en la primera plaça de la provisional del ral·li, però una sortida de pista, en la sisena cronometrada, va tenir conseqüències insalvables per a continuar competint. El debut de Vinyes-Mercader a Hongria va acabar abans de l’esperat i quan estaven en una posició de privilegi, eren líders de l’ERC2.

El ral·li va estar marcat, en general, per la intransigència dels organitzadors durant els reconeixements en agilitzar els horaris establerts, en contrast amb els continus retards que es van produir des que els pilots es van situar al volant del vehicle de competició.

Per a començar, reconeixements maratonians

Les dues jornades de reconeixements en la zona nord de Nyiregyhaza, sobretot la del dijous (dia 21), van ser una veritable prova de resistència per a la forma física dels equips inscrits en el ral·li. L’inici estava previst a les 7.00 hores, però amb antelació, un llarg enllaç (90’) fins a la primera zona a reconèixer va provocar que a les 5.30 hores, els pilots ja estiguessin al volant dels seus vehicles de carrer per a descobrir les sorpreses que s’amagaven en uns trams cronometrats, dels quals totes les referències no eren massa positives. Al final de gairebé 20 hores d’activitat en aquest primer dia a Hongria, Vinyes comentava: “No sabria com definir el recorregut d’aquest ral·li. Potser es podria catalogar “d’estrany”. M’havien avisat que les zones de terra eren habituals en els trams, però no m’imaginava que fossin tantes i tan llargues. No sé, la sort és que sembla que no plourà, aquest traçat amb pluja seria un autèntic malson”.

A més afegia: “Un altre detall que m’ha sorprès és els temps morts que a vegades hem tingut entre el reconeixement d’una especial i la següent. En una ocasió hem demanat, diversos equips que estàvem en la sortida, avançar l’inici del reconeixement i se’ns ha denegat la possibilitat. Al meu entendre, crec que els pilots locals o els que han disputat en diverses ocasions aquest ral·li tenen un clar avantatge, tant per conèixer l’escenari com la manera d’actuar dels organitzadors. Tot pot ajudar a muntar l’estratègia de les jornades prèvies a l’inici de la competició”.

Ambient de tardor en el nord d’Hongria, amb fort vent sobretot el divendres (dia 22)

Com va pronosticar Vinyes, o potser era un desig més que un pronòstic, la pluja no va aparèixer en cap dels dies en què els pilots van desenvolupar la seva activitat en el recorregut del ral·li. En concret, el divendres (dia 22), durant la disputa del free-practice i la primera cronometrada, el cel va amenaçar en alguns moments la possibilitat de pluja, però al final es va esvair. Sens dubte un gran alleujament per als pilots en general.

Free-practice a mig fer per als vehicles de l’equip Suzuki Ibèrica

La “free practice” (2 passades per l’especial de gairebé 5 km en la zona Napkor) va tenir un desenllaç particular per als dos SWIFT de l’equip Suzuki. Després d’una primera passada, en la qual van marcar els millors cronos de l’ERC2, no van tornar a superar l’esmentat traçat en el qual, per cert, ja va aparèixer la terra entre zones d’asfalt. Vinyes va comentar el perquè de no fer un segon pas per l’especial de Napkor: “El temps material per a realitzar les dues passades era molt just, cal tenir en compte que hi havia 30’ d’enllaç entre l’assistència i l’especial, que podia ser un temps superior tenint en compte que per a arribar a l’especial s’havia de creuar la localitat de Nyiregyhaza. El Swift va funcionar de manera impecable en el pas inicial i per tant vam optar per quedar-nos en l’assistència”.

Etapa 1. Va començar de manera espectacular, però …

En el pas pel primer bucle (3 especials cronometrades) tot es va desenvolupar amb normalitat, el Swift va funcionar sense problemes i això va quedar reflectit en els cronos. Vinyes-Mercader es van situar al capdavant de la provisional de la prova amb un avantatge considerable respecte als seus companys d’equip, Pardo-Pérez, que s’havien vist perjudicats per una burxada.

En la segona passada per les mateixes especials, el resultat va ser molt diferent. En la sisena especial (segona passada per Fuzer-Abaujvari), es va produir l’incident que va obligar a l’abandó del Suzuki#24. Així ho va explicar Vinyes: “El Swift es va descol·locar de manera inesperada, vam donar un toc amb mur i es va trencar la suspensió posterior esquerra. Era evident que no hi havia solució i que l’experiència hongaresa, per a nosaltres, s’havia acabat. Una pena, estàvem en una situació còmoda en la classificació i per aquest motiu tampoc anàvem al límit. Cal recórrer a un dels tòpics: “Les carreres són així”. Amb tot, em va decebre molt abandonar el ral·li en aquestes circumstàncies sobretot pensant en l’equip, el doblet semblava possible i, sens dubte, hauria estat un excel·lent resultat en un ral·li tan exigent.

En 3 setmanes, el Ral·li Illes Canàries serà l’obstacle a superar. El podi de l’ERC2 encara és possible

El Ral·li Illes Canàries, última prova del calendari del Campionat d’Europa de Ral·lis (ERC), es disputarà el mes vinent de Novembre (dies 18, 19 i 20), en les especials habituals sobre asfalt de l’Illa de Gran Canària. Un ral·li conegut, en el qual Vinyes-Mercader faran tot el que estigui a les seves mans per a rescabalar-se de la mala sort d’Hongria i aprofitar les opcions que puguin presentar-se per estar en el podi final de l’ERC2.