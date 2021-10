Sardines marinades en cítrics amb un toc asiàtic

Aquestes sardines marinades en cítrics que us portem estan inspirades en un plat que vam provar fa temps al restaurant Mams “espai gastroanímic” d’Arbúcies . Les sardines marinades del xef Raul Cuadras també estaven marinades en cítrics però venien acompanyades d’oli d’alfàbrega.

En el nostre cas hem volgut donar-li el nostre toc peculiar afegint gingebre, salsa de soja i llavors de cardamom.

No és una recepta per preparar-la el mateix dia, s’ha de tenir previsió de quan voldrem tenir les sardines marinades a punt de menjar. Tot i això, el resultat és espectacular i val la pena!!

Ingredients:

1 Kg de sardines de mida grandeta

115 g de sal

3 taronges

1 llimona

2 llimes

20g de gingebre

10 g de salsa de soja dolça

10 llavors de cardamom

2 grans d’all

250 g de vinagre blanc

250 g d’oli d’oliva

1 l d’aigua

Alfàbrega

Elaboració

Abans de tot haurem de tenir les sardines netes sense cap ni espines i en llomets. Sé que és una feinada i per això li haurem de dir al nostre peixater que ens faci aquest favor. Dissoldrem 115 g de sal en 1 litre d’aigua tèbia. Assegureu-vos de que no quedi res per dissoldre. Un cop tinguem l’aigua salada afegim glaçons de gel per deixar-la superfreda. Afegim les sardines a l’aigua salada i les deixem uns 30 minuts. Aquest procés el fem per acabar de netejar bé les sardines i per que després els llomets quedin ben ferms. Un cop passats els 30 minuts, traiem les sardines i les assequem amb un paper de cuina. Posem les sardines en una carmanyola i les portem al congelador un mínim de 48 hores ( per prevenir tot això del anisakis). El dia abans de fer les sardines marinades les traurem del congelador i les posarem a la nevera. En un bol gran que hi càpiguen les sardines per marinar, afegim el suc de 2 taronges i de 1 llimona, la salsa de soja, el gingebre ratllat, els dos grans d’all ben picadets, els grans de cardamom i finalment el vinagre blanc. Remenem bé i incorporem les sardines descongelades. Deixem marinar unes 20 hores a la nevera. Tot dependrà de la mida de les sardines i de la intensitat del sabor que volem aconseguir. (Jo recomano que les aneu tastant i que cadascú les tregui quan cregui oportú). Al cap de 20 hores traiem les sardines i les anem posant en una carmanyola. Primer de tot afegim una mica d’oli a la base del recipient, després posem una filera de sardines, ratllem per sobre una mica de pell de taronja i de llima, li posem fulles d’alfàbrega i a continuació cobrim amb més oli. Continuem amb un altre filera de sardines, tornem a ratllar pell de taronja i llima i posem alfàbrega i tornem a cobrir amb oli. I així fins que tinguem totes les sardines ben cobertes. Tapem la carmanyola i cap a la nevera.

Lo seu seria deixar-les reposar d’un dia per l’altre, però no sé si podreu aguantar la temptació.

Aquesta recepta de sardines marinades en cítrics amb tocs asiàtics permet tot tipus de canvis. Podeu canviar el suc de la taronja o la llimona per suc de pinya o liquar unes maduixes i marinar-les, també podeu jugar amb fruits del bosc.

Feu la combinació que vulgueu i ja em direu com us ha sortit.

Salut i bon menjar!

Podeu trobar més receptes a cuinateca.cat