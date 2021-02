Canvi climàtic i la depressió Filomena

Ja hi tornem a ser!!! La confusió entre temps i clima torna amb força i les xarxes amplifiquen el malentès, intencionat o no.

Un matí qualsevol de juliol, un vol procedent del Regne Unit aterra a l’aeroport de Reus, Eivissa o Alacant. Hi ha tempesta i plou a bots i barrals. Estaven il·lusionats perquè els havien promès sol i calor però, creuen alguns que els han enganyat.

De cap manera!!! El CLIMA d’aquests indrets a ple estiu és molt càlid i assolellat, però el TEMPS d’aquell dia és tot el contrari. El clima és la suma de molts i molts dies amb un temps determinat. Una o unes poques situacions de temps, aparentment contrari al clima habitual, no espatllen una sèrie climàtica.

Que a les xarxes un ciutadà qualsevol expressi aquest element i s’equivoqui o ho vulgui fer veure a la seva manera no hauria de ser preocupant (bé o potser si), però que persones de l’àmbit públic i amb impacte o responsabilitat diguin que la Filomena demostra que no n’hi ha per tant amb l’Escalfament Global és demostrar una ignorància científica total o, potser, un biaix malintencionat.

A nivell mundial, el biaix malintencionat, està liderat pel Think Tank americà Heartland. Va ser fundada el 1984 per donants anònims, tot i que sembla que el benefactor principal és la petroliera americana i líder mundial Exxonmobile. A finals del segle passat amb lligams directes amb Bush per exemple o amb lligams directes amb el govern Trump. Així ho destapa el diari Washington Post. Concretament, el Conseller de Seguretat William Happer, entre el 2018 i el 2019 haurien demanat ajuda per vendre a la societat la idea que el CO2 és beneficiós per al planeta.

No cal dir que Heartland està vinculada a l’extrema dreta americana, inmovilista, racista, etc…..Evidentment, no s’acaba aquí la seva feina. Fa un temps, amb l’aparició de l’adolescent europea Greta Thunberg van crear l’anti Greta a Europa, també l’adolescent, en aquest cas alemanya, Naomi Seibt i que reconeix obertament que cobra una mòdica quantitat de diners per aquesta feina. A més a més també reconeix que té lligams i col·laboració amb el partit d’ultradreta alemanya Alternative für Deutshcland (AfD).

Tant Heartland com la seva sucursal europea en forma de Naomi Seibt están gairebé sempre al darrera d’estudis que defensen que les renovables poden contaminar més que les energies derivades del gas, petroli o carbó o que els cotxes amb motor de combustió poden contaminar menys que els cotxes elèctrics.

Aquests estudis són liderats per algun professor o universitat que acaba cobrant una “tarifa” molt, molt, molt superior a la del mercat i que li dona un pàtina de rigorós. A partir d’aquí, hi ha mitjans de comunicació que, intencionadament o no, piquen a l’hora de difondre’ls.

El Canvi Climàtic o Escalfament Global és una realitat inqüestionable des del punt de vista científic. El clima del planeta, en el passat, ja havia canviat, està canviant i, continuarà canviant per causes naturals. Ara, per primer cop a la historia, la nostra espècie, amb la crema de combustibles fòssils està ajudant i, el que és més important, accelerant, aquests canvis fins a valors realment sorprenents.

El 2020 va portar, per exemple a Catalunya, l’any més càlid en gairebé 150 d’història instrumental de registres, amb 11 mesos per sobre de la temperatura normal, 3 dels quals (febrer, maig i novembre) absolutament rècords i, només octubre, més fred del normal. Que aquest darrer gener hagi estat ben fred, no canvia la inèrcia d’una maquinària climàtica complexa i encara pendent d’estudiar més.

Per Francesc Mauri