Vi enllaunat, de Silicon Valley a Catalunya

Els vins Glass es venen dins llaunes. És una nova marca nascuda a Catalunya que ofereix vi jove envasat en alumini. La idea va néixer a Silicon Valley, quan l’impulsor de la iniciativa, Joan Anton Romero, era a un celler de vins i va veure aquest format. Amb la intenció d’importar el model d’envàs a Catalunya, va decidir llançar l’empresa Aluvinum Wines, que ha llançat ara la marca Glass Canned Wines.

Si bé l’empresa havia de treure el producte l’any passat, la pandèmia ha obligat a ajornar la presentació fins a inicis d’aquest 2021. Són cinc vins joves diferents: un negre (cavernet-merlot), un blanc (chardonay-xarel·lo-muscat), un rosat (merlot-ull de llebre), un blanc amb bombolles (blancbubbles) i un rosat amb bombolles (rosébubbles).

Però la novetat és l’envàs, d’alumini 76% reciclat. És un material 100% reciclable i compta amb un revestiment intern per evitar que el vi agafi gust metàl·lic o s’oxidi. “Glass no és un altre tipus d’envàs del vi. És una altra oferta de vi presentat d’una forma alternativa per ser consumit de forma responsable en qualsevol moment, situació i lloc”, segons indica Romero a través d’un comunicat.

La companyia també destaca un dels objectius que s’han proposat per a l’any que ve: que tots els vins que comercialitzen siguin orgànics. Els vins Glass estaran disponibles per comprar a partir d’aquest febrer.

Per Via Empresa