Davant la crisi sanitària causada pel COVID-19, i seguint les indicacions de les autoritats, des de l’Associació Ull Nu s’ha decidit cancel·lar la propera edició del Festival Audiovisual d’Andorra que havia de celebrar-se a la capital entre els dies 20 i 24 de maig.

Des de l’organització expliquen que “entenem que en aquests moments tan complicats les prioritats han de ser unes altres i pensem que aquesta difícil decisió és la més pertinent i encertada. Tot i això, la nostra activitat no s’atura i seguirem treballant per a poder oferir noves propostes i una edició per l’any 2021 el més espectaculars possibles.

Volem donar les gràcies a tots els patrocinadors i col·laboradors que ens han recolzat fins al moment, i a tots els participants que ja ens han fet arribar les seves creacions. El període de convocatòria romandrà obert fins al proper dia 5 d’abril, tal i com estava previst. Totes les obres presentades enguany es tindran en compte per fer la selecció de la propera edició sempre que els responsables així ho desitgin”.