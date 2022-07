Canillo proposa un tast de vins per al 20 de juliol

Dins de les diferents activitats que programa la parròquia de Canillo durant l’estiu, una de força interessant és la del taller temàtic de tast de vins. Per tal que resulti ben profitós per a totes les persones assistents, l’organització ha marcat un màxim de places, establerta en 50, per la qual cosa, és indispensable la inscripció prèvia.

Aquest taller temàtic de tast de vins se celebrarà el proper dimecres, dia 20 de juliol, a les 9 de la nit, mentre que l’escenari escollit per a l’activitat serà el Museu de la Moto. El preu del tast de vins és de 10 euros per a cada participant.