Canillo destina 621.338 euros del fons de reserva a la crisi de la COVID

El Comú de Canillo ha presentat aquest dimecres en sessió de comú ordinària la utilització del fons de reserva dels últims anys, marcats essencialment per la crisi de la Covid. La primera utilització del Fons es va autoritzar l’any 2020 per l’impacte de la pandèmia Sars-Cov2, i fins avui, en total s’han destinat 621.338 euros a diferents necessitats referents a aquest motiu.

Durant la sessió, la corporació també ha aprovat les subvencions de l’any 2022 per a activitats socioculturals, esportives, benèfiques i de lleure a entitats de la parròquia per un valor de 345.979,64 euros.

Fons de reserva del Comú de Canillo

Des de l’esclat de la pandèmia, en concret es van fer servir 200.000 euros per finançar parcialment la transferència al Govern d’1 milió d’euros (del pressupost 2020), destinada a finançar les despeses motivades per la crisi sanitària.

D’altra banda, els dos darrers anys s’han concedit 161.338 euros en ajuts amb càrrec del Fons de reserva a empreses i particulars. L’any 2020 l’import va ser de 1.071,00 € per a particulars i 92.499,33 € per a empreses; mentre que el 2021 l’import va ser de 1.173,00 € per a particulars i 66.594,67 € per a empreses.

A més, per als serveis i subministraments per fer front a la pandèmia es van destinar 100.000 euros l’any 2020; 40.000 euros l’any 2021, i 25.000 euros l’any 2022. Aquesta partida inclou despeses de desinfecció, lloguer d’instal·lacions per realitzar els tests, compra de mascaretes, lloguer d’apartaments pels temporers, donació a entitats benèfiques com Càritas Andorrana, compra de tests d’antígens i altres productes de farmàcia entre les despeses més destacades.

També relacionat amb la pandèmia, i com a despeses d’Inversió Covid, i per un import de 50.000 euros l’any 2020, de 25.000 euros l’any 2021 i de 20.000 euros l’any 2022, es va invertir en equips informàtics i programes necessaris per adaptar el Comú al teletreball.

Ara com ara, el saldo del fons de reserva del Comú de Canillo és d’1.054.753,18 €.

Subvencions per a activitats socioculturals, esportives, ben è fiques i de lleure a entitats de la parrò quia

El comú ha aprovat l’atorgament de diferents subvencions per un valor de 345.979,64 euros.

La Comissió de Dinamització Turística i Cultural acorda l’atorgament per a la Comissió de Festes de Canillo un import de 22.000€, per a l’organització de la Festa Major de Canillo; per a la Comissió de festes de la Ribera, 14.000 €, per a l’organització de les festes majors de Ransol, L’Aldosa i Els Plans, i de Sant Pere del Tarter respectivament. Per la seva banda, Els Amics de la Cambra Romànica, rebran 14.000 €, per a la continuïtat del Cicle de Cambra Romànica i el Concurs Internacional Cambra Romànica. També l’APA de l’Escola Francesa de Canillo, rep 4.000 € per a l’organització i promoció d’actes diversos per als alumnes, la mateixa quantitat que l’APA de l’Escola Andorrana de Canillo.

En l’àmbit de Gent Gran i Benestar Social, Càritas parroquial de Canillo rep 2.520 €; l’Associació d’AINA, 2.100 €; l’Associació de la Gent Gran de Canillo, 1.790 €, i la Federació Especials Olímpics, 1.590 €.

Finalment, les subvencions per a Joventut i Esports queden repartides de la següent manera: Soldeu Esquí Club, 125.658,87 €; Andorra Club Gel, 75.913,75 €; Andorra Hoquei Gel, 45.963,02 €; Canillo Club Judo, 11.000 €; Club Karate Canillo, 4.028 €; Raid Hípic Internacional, 10.000 €, i el Grup Amics GAEE, 7.416 €.