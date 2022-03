El PS d’Encamp demana pels estudis geològics realitzats per la seguretat del futur parc de l’Ossa

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, demanen accedir als estudis geològics que s’hagin realitzat a la zona on s’ha començat a construir el futur parc de l’Ossa. Aquesta és una de les preguntes que han entrat per a què la majoria respongui a la propera sessió del Consell de Comú.

Rios i Riba volen conèixer els resultats dels estudis geològics que s’hagin realitzat a la zona on s’ha començat a construir el futur parc de l’Ossa. Ho fan especialment tenint en compte que el projecte preveu la construcció d’un pàrquing soterrat i la zona és propera al riu, pel que s’intueix un risc d’inundació.

Amb una altra pregunta, que la majoria del Comú d’Encamp també haurà de respondre davant el ple, es volen conèixer les condicions amb les quals s’ha cedit un terreny comunal a FEDA. Es tracta d’una parcel·la a tocar del túnel de les Dos Valires i que la parapública està utilitzant com a base per emmagatzemar temporalment el material necessari per a la col·locació de pilones al llarg de tota la solana d’Encamp per portar la línia d’alta tensió de Grau Roig fins a la seva central.

Finalment, els consellers socialdemòcrates volen conèixer les actuacions que s’han realitzat per corregir les mancances de seguretat que la seva formació va detectar fa un any al pont tibetà dels Cortals, després que s’hi realitzés una intervenció de manteniment per part del Comú.