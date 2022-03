El Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell arrenca la seva sisena edició aquest divendres

Aquest pròxim divendres 1 d’abril arrenca la sisena edició del Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell -primera cita anual del sector del joc a Catalunya i única al Pirineu i a la demarcació de Lleida- amb l’acte inaugural que tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament urgellenc, a dos quarts de vuit del vespre, amb l’acte de lliurament de la distinció Amiga del Joc 2022, que enguany ha recaigut a Imma Martín, fundadora i presidenta de Marinva i presidenta del consell d’administració de Play To Growth. Per la seva part, la premiada oferirà la xerrada ‘L’ànima del joc’, que donarà per inaugurat el festival.

Aquesta distinció l’atorga l’ajuntament urgellenc cada any a una persona o entitat que, amb la seva actuació professional, contribueix de manera significativa a la cultura del joc i especialment a la difusió dels jocs de taula.

Premis Catalunya 2022

En el marc del festival també s’atorgaran els Premis Catalunya en les categories de Millor joc de taula infantil editat en català; Millor joc de taula familiar/adult editat en català i Millor joc de rol, editat en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat.

Els finalistes de cadascuna de les tres categories són:

Millor joc de taula infantil editat en català: Room: agus i els monstres, publicat per GdM; Crazy Fishing, de Frabrizio Tronchin, il·lustrat per Quim Bou, publicat per DEVIR; i Monstrys, d’Ignasi Ferré i il·lustrat per David Forés, publicat per Enpeudejocs.

Millor joc familiar o adults editat en català: La Família Hort, de Ramiro Medinero, il·lustrat per Esther Méndez, publicat per Zomby Paella; The Red Cathedral, de Israel Cendrero i Sheila Santos, il·lustrat per Chema Roman i Pedro Soto, publicat per DEVIR; i Luna Capital, de Jose Ramon Palacios, il·lustrat per Albert Monteys, publicat per DEVIR.

Millor joc de rol, editat en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat: Siete días de travesía de Pepe Pedraz, publicat per All the little lights; Balada triste de la ciutad de Pepe Pedraz, publicat per El Refugio Editorial; i Contratiempos de David Diaz, detective papaya, publicat per GdM.

Així, aquests premis es lliuraran aquest pròxim dissabte 2 d’abril, a les vuit del vespre, a la sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. En l’acte de lliurament d’aquests guardons es comptarà amb la presència de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, el secretari general de Política Lingüística i president del Consorci per a la Normalització Lingüística, Francesc Xavier Vila, el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, el director dels Serveis Territorials de Cultura de Lleida, Albert Turull, i la tinent d’alcalde Promoció Econòmica, Mireia Font.

La finalitat d’aquests premis és reconèixer l’esforç de crear i editar jocs de taula a Catalunya. Així mateix, es vol contribuir a donar prestigi i al suport social dels jocs de taula com a obres culturals, objectes de creació i autoria reconeguda.

El festival

El 6è Festival del Joc del Pirineu comptarà amb 6 ludoteques amb jocs de diferents tipologies, amb guiatge i assessorament de monitors especialitzats; experiències lúdiques singulars per a tots els públics i nivells; i activitats ludificades amb el comerç i al restauració de la ciutat. Tot això amb la presència del sector editorial del joc.

De ludoteques, n’hi n’haurà un total de 6 repartides en diferents espais per tal d’evitar aglomeracions:

Ludoteca familiar: sala Sant Domènec, dificultat baixa. Amb la col·laboració de l’Associació Ayudar Jugando i les editorials Cayro, Devir, Enpeudejocs Edicions, GDM, Tantrix i TCG Factory.

sala Sant Domènec, dificultat baixa. Amb la col·laboració de l’Associació Ayudar Jugando i les editorials Cayro, Devir, Enpeudejocs Edicions, GDM, Tantrix i TCG Factory. Ludoteca infantil i primers jocs: sala La Cuina, dificultat baixa. Amb la col·laboració de l’Associació Ayudar Jugando i les editorials Cayro, Devir, Djeco, Enpeudejocs Edicions, GDM,Tantrix i TCG Factory.

sala La Cuina, dificultat baixa. Amb la col·laboració de l’Associació Ayudar Jugando i les editorials Cayro, Devir, Djeco, Enpeudejocs Edicions, GDM,Tantrix i TCG Factory. Ludoteca de jocs gegants : Plaça Les Monges, dificultat baixa. Amb la col·laboració de l’Associació Ayudar Jugando.

: Plaça Les Monges, dificultat baixa. Amb la col·laboració de l’Associació Ayudar Jugando. Ludoteca per a jugadors avançats : CETAP. Les Monges. Dificultat mitja. Amb la col·laboració de l’Associació Ayudar Jugando i les editorials Cayro, Devir, GDM,Tantrix i TCG Factory.

: CETAP. Les Monges. Dificultat mitja. Amb la col·laboració de l’Associació Ayudar Jugando i les editorials Cayro, Devir, GDM,Tantrix i TCG Factory. Ludoteca d’iniciació a jocs de rol : CETAP. Les Monges. Dificultat mitja. Amb la col·laboració de Detective Papaya i ALC Stronghold.

: CETAP. Les Monges. Dificultat mitja. Amb la col·laboració de Detective Papaya i ALC Stronghold. Ludoteca de jocs tradicionals : Plaça del Mercat i Carrer Major. Amb la col·laboració de la Companyia de jocs L’Anòmia.

: Plaça del Mercat i Carrer Major. Amb la col·laboració de la Companyia de jocs L’Anòmia. Ludoteca de jocs tradicionals: Plaça del Mercat.

Experiències lúdiques singulars

Les experiències lúdiques singulars són partides i experiències de jocs excepcionals que es jugaran en espais singulars. S’hi pot apuntar tant públic novell com expert. Són gratuïtes. Hi haurà 27 partides diferents, 109 torns de partides i 663 places disponibles.

Val a dir que només cal fer la inscripció per la persona jugadora. Els acompanyants dels i les menors no caldrà que s’hi inscriguin però sí que els acompanyin durant tota l’activitat. Per fer la reserva de plaça es pot fer fins demà dijous 31 de març, de manera anticipada al web: www.festivaljocpirineu.cat També es pot reservar plaça (si en queden disponibles) durant el festival al punt d’informació situat a la sala Sant Domènec.

El Joc dels Aparadors Enredats

Una altra iniciativa dins del Festival del Joc del Pirineu és la que porten a terme de manera conjunta UBSU-La Seu Comercial, l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell i l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell per fer d’aquest esdeveniment lúdic un projecte de ciutat.

Un total de 30 establiments participaran en aquesta activitat ludificada, en la que hi ha dos propostes de jocs segons la edat/nivell:

Daus infiltrats: de 3 anys fins 99+. Comptar els daus que hi ha a cada aparador. Un cop es trobin, cal apuntar-ho a la casella corresponent.

Endevina el jocs: de 8 anys fins a 99+ Visitar tots els aparadors dels comerços de la llista. Hi ha un joc amb el nom amagat. Com es diu? Cal anotar el nom del joc. Hi haurà una pista al mateix aparador mitjançant un codi QR.

Una vegada es tingui la butlleta d’un o dels dos jocs omplerta, caldrà dipositar-la en qualsevol de les urnes que hi haurà a l’Espai Ermengol a partir del 21 de març o bé durant el cap de setmanal del festival a les diferents ludoteques.

Es participa en un sorteig de 3 premis cortesia de les associacions organitzadores, mitjançant un sorteig que es realitzarà el dilluns 4 d’abril a la sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu. El nom dels guanyadors/guanyadores es faran saber a través dels canals de comunicació del Festival del Joc i de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

El Joc a Taula

El Joc a Taula, una altra iniciativa en el marc del festival on hi prendran part 8 restaurants de la Seu i la comarca que també volen jugar. Durant els dies que se celebri el festival, oferiran uns plats i menús amb molt de joc. Els establiments són: Restaurant Arbeletxe; Restaurant Miscela/ Hotel Avenida; Bar El Celler; Hotel Nice; Els Banys de Sant Vicenç; Restaurant Paisatges; Parador de la Seu d’ Urgell i Pizzeria Via Fonte.

Alumnes al festival

Com en cada edició del festival, al llarg d’aquesta setmana uns 400 alumnes dels diferents centres educatius de la Seu d’Urgell i Castellciutat, així com de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), dels PTT, i usuaris del Taller Claror i de salut mental del Sant Hospital gaudeixen de sessions de joc a la ludoteca familiar ubicada a la sala Sant Domènec.