La Guia de Fires 2020 de les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran ja està disponible. Com cada any, aquesta eina de consulta permetrà conèixer amb una descripció completa (nom, lloc i dates de celebració, sector, dades de contacte i característiques) les fires que tindran lloc a la demarcació. La publicació ha estat editada, un any més, pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida (Promeco).

Com ja és habitual en els darrers anys, l’activitat firal a les comarques de Lleida s’ha anat incrementat progressivament. La Guia presenta 192 certàmens firals que se celebren a 125 municipis de les comarques de Lleida. Tot i que el nombre de fires –en xifres absolutes- decreix respecte l’any passat, aquest fet es deu a que n’hi ha que són bianuals i no estan comptabilitzades. Concretament l’any passat se’n van fer 208 per les 192 d’enguany.

Per sectors, destaca la celebració de 56 activitats relacionades amb el camp de l’artesania i les activitats artístiques, les agroalimentàries i gastronòmiques (58), agrícoles i ramaderes (17), multisectorials (8), o les de recreació històrica i tradicions (14), entre d’altres.

Un dels increments més destacats que es constata des que es publica la Guia des de 2012 és que el nombre de municipis que organitzen fires ha anat pujant de forma progressiva, passant dels 75 de l’any 2012 als 192 de 2020. Així, des de 2012 fins a l’actualitat, el nombre de municipis implicats en l’organització de fires ha estat el següent: 75 (2012), 82 (2013), 92 (2014), 97 (2015), 104 (2016), 106 (2017), 107 (2018), 112 (2019), arribant als 125 actuals.

El vicepresident de Promeco, Carles Gibert, ha destacat que, precisament aquest increment de municipis que organitzen esdeveniments firals, demostra la voluntat de donar a conèixer les fortaleses de cada poble i les oportunitats que l’activitat firal genera pel municipi organitzador i la seva àrea territorial de referència, en termes de desenvolupament econòmic, tant en la generació d’activitat econòmica com en la creació d’ocupació.

Així, la celebració d’una fira comporta, d’una banda, una sèrie de despeses necessàries per a la seva posada en marxa i, de l’altra, l’afluència d’expositors i visitants de fora que gasten en allotjament, restauració i altres béns i serveis, despeses totes elles que suposen una injecció d’ingressos, i la generació de producció i ocupació local i regional.

Com a novetat firal destaca la primera edició de la Fira del Timó d’Alfés; i la recuperació d’altres fires que es recuperen després d’un temps com Vallbonatura, a Vallbona de les Monges i el 3r Red Mountain Beer Fest, de la Pobla de Segur. Altres canvien de nom com Cominart que passa a anomenar-se Ecoponent, a Vilanova de Bellpuig, o Conserva’t que es dirà Cuida’t, la fira de Bellpuig. Cal tenir en compte també que hi ha fires caràcter bianual com Fira del Préssec d’Alfarràs, que alternarà amb la Fira de la Truita.

Per tant, l’objectiu general de la guia -que té una tirada de 3.000 exemplars- és donar a conèixer i promocionar l’activitat firal de les comarques lleidatanes. La guia es pot obtenir en paper a: Diputació de Lleida (Patronat de Promoció Econòmica), Consells Comarcals de les terres de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran, Oficina de Turisme de Catalunya a Lleida, Fires d’àmbit territorial on estigui present l’estand de la Diputació de Lleida.

La guia en format pdf es pot consultar i/o descarregar a: http://promocioeconomica.cat/wp-content/uploads/2020/01/guia_fires_2020-ok.pdf