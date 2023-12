Canillo: Alcobé garanteix “un creixement compatible amb la necessària protecció del nostre entorn”

La llista de Demòcrates a Canillo amb Xavier Espot i el candidat Jordi Alcobé al centre de la imatge (Demòcrates)

Demòcrates + Independents de Canillo ha celebrat aquest dimarts a la nit la seva reunió de poble, davant un Museu de la Moto ple, amb vora 150 assistents. El cap de la llista, Jordi Alcobé, ha garantit “treball i rigor per a donar el millor de mi mateix per a la meva parròquia”, en reptes com “assegurar un creixement sostenible i compatible amb la necessària protecció del nostre entorn”, cuidant i protegint el territori”. Així mateix, ha refermat que la candidatura treballarà per a “millorar la qualitat de vida de totes les canillenques i canillencs” i perquè la parròquia sigui “un motor els 365 dies de l’any”, ja que “té molt potencial”.

Alcobé ha tingut unes paraules per a Francesc Camp, el cònsol actual: “Em sento molt honorat de poder aspirar a ser el teu successor”. Per als propers quatre anys “vull que els fills de Canillo se sentin orgullosos del llegat que deixarem”, amb accions com el foment del sector agrícola i ramader i la construcció de la planta de biomassa per a abastir tots els edificis públics de Canillo.

Precisament l’actual cònsol, Francesc Camp, ha estat l’encarregat d’obrir la reunió de poble, fent un balanç dels quatre anys “intensos de mandat”, en què ha destacat la revisió del Pla d’Urbanisme, “que ja és un exemple a seguir per a altres parròquies”; la unió al sector de la neu perquè el país compti “amb un mercat turístic més madur”; la reforma del Palau de Gel, “un renaixement que ens ha de portar més visitants i reduir els costos que genera”; l’embelliment dels nuclis antics dels pobles de la parròquia i, finalment, la compra de la parcel·la del Càmping Pla, “per a bastir-hi nous serveis per als ciutadans de Canillo i per als turistes”.

Seguint a Camp, han anat intervenint, pera presentar-se, tots els candidats de la llista Demòcrata. També ha intervingut el president de Demòcrates, Xavier Espot, que ha manifestat que Canillo “s’ha convertit en una parròquia de referència en qüestions com el turisme responsable, el medi ambient, la protecció de l’entorn i les polítiques que harmonitzen l’activitat humana amb la conservació del paisatge”. “I només amb Demòcrates ho continuarà sent”, ha afegit, per a afrontar els reptes i oportunitats de Canillo, “que són també els d’Andorra”.

Amb relació al fet que la de DA sigui l’única llista que es presenta al Comú, Espot ha girat les paraules per a celebrar que és “una llista única”, amb “perfils únics, que es complementen perfectament”. Per això ha demanat a les canillenques i canillencs que el 17 de desembre “heu d’anar a votar com si fossin les eleccions més renyides de la història”.