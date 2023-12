Nova jornada intensa de campanya de Demòcrates arreu de les parròquies

Nova jornada de campanya a Encamp per a UP + DA + Independents (Demòcrates)

La candidatura d’Andorra la Vella de Demòcrates + SDP + Independents seguirà connectant la Margineda, Santa Coloma i Andorra la Vella amb voravies agradables i segures per al passeig, si revalida la victòria el proper 17 de desembre. Concretament, tal com ha explicat la número 9 de la llista Letícia Teixeira, “ampliarem i millorarem la voravia que va del carrer Verge del Remei fins al carrer Prat Salit de Santa Coloma“. La candidata ha garantit que és “un projecte prioritari, que cal desplegar com més aviat millor”.

Teixeira ha recordat que es tracta d’un tram on conflueixen tres centres escolars, motiu pel qual és important que els joves, els infants amb els seus pares i mares “se sentin segurs i còmodes quan hi caminen”, com també les persones grans i les persones amb discapacitat. Aquest projecte donaria continuïtat a la “pacificació per a vianants” que s’ha fet a d’altres punts de la parròquia durant el darrer mandat i que tan bon resultat ha donat, com és el cas de les avingudes d’Enclar i de Santa Coloma.

Joan Espineta, número 12 de la llista, ha acompanyat Teixeira en l’acte d’aquest dimarts. Espineta ha celebrat la feina feta per l’actual Comú pel que fa a la separativa d’aigües fecals i netes i el col·lector de Santa Coloma, que ha permès, entre d’altres , evitar inundacions en cas de pluges fortes.





DA + ACCIÓ + SDP + Independents promourà pisos de suport per a la gent gran a Escaldes

La candidatura de Demòcrates, Acció, SDP + Independents d’Escaldes-Engordany aposta per un projecte de pisos de suport per a la gent gran, que pugui donar resposta a una de les principals demandes del col·lectiu: seguir sent autònoms, però amb el suport que necessiten. Tal com ha explicat el número 10 de la llista escaldenca, Diego Vieira, la fórmula escollida seria cedir un terreny comunal al Govern, per a establir una col·laboració que fes possible el projecte. “Nosaltres buscarem el millor espai disponible a la parròquia on poder construir els pisos”, ha garantit Vieira.

Davant la nova Llar de jubilats del Prat Gran, Vieira també ha anunciat la creació d’un Consell de gent gran, per a fomentar la seva participació i portar un seguiment actiu de les seves propostes i inquietuds, “perquè no els falti de res a la gent gran, que tan important és per a la nostra parròquia“. Ha acompanyat Vieira en l’acte d’aquest dimarts, Montserrat Tomàs, primera suplent de la llista. Tomàs ha explicat que la candidatura vol implementar un nou servei de cuina a la Llar de Jubilats, per a oferir els màxims estàndards de qualitat als usuaris i usuàries, “i millorar el servei que s’ofereix” actualment.





UP + DA + Independents construirà a Encamp el nou espai de la gent gran amb centre de dia el 2024

La candidatura d’Units per al Progrés + Demòcrates + Independents ha anunciat aquest dimarts que la construcció del nou espai per a la gent gran, que inclourà un centre de dia, es començarà durant el primer any de mandat, a Encamp.

Aquest és un dels principals projectes desplegats en el programa electoral, i és també un compromís de la candidatura envers el col·lectiu de les persones grans de la parròquia, tal com han recordat la cònsol major i número 1 de la llista encampadana, Laura Mas, i la número 8, Sílvia Ramond: “L’actual equip de Govern del Comú va presentar el projecte a la gent gran fa unes setmanes, i aquest va tenir molt bona acollida“.

A més, Ramond ha volgut recalcar que el nou espai s’ha projectat “escoltant les demandes de la gent gran i prenent en consideració les seves aportacions“.

La candidata ha recordat com serà aquest nou espai per a la gent gran -que s’erigirà on es troba l’actual, ja que és una ampliació-: Tindrà una superfície de 1.600 metres quadrats, el que implica el triple d’espai que l’actual. Això permetrà “augmentar el nombre d’activitats dins del programa de lleure per al col·lectiu, el qual ha tingut tan bon resultat aquest mandat“, ha explicat Ramond.

La candidata també ha ressaltat que la nova instal·lació comptarà amb diversos espais per a fer-hi activitats i una zona de treball del departament de Socials. També tindrà més llum natural, un menjador social, un espai intergeneracional perquè els padrins puguin passar una estona amb els seus nets i una terrassa exterior de més de 220 m2. “El nou espai serà molt més acollidor i s’adaptarà a les necessitats actuals de la gent gran” ha afegit la candidata.

Finalment, Mas ha afegit que, entre les mesures per a afavorir nous serveis destinats per a la gent gran, es preveu la bonificació del 90% de l’impost per a la construcció de residències per a la gent gran a la parròquia. “Volem facilitar que existeixin els equipaments necessaris per a viure a Encamp sigui quina sigui l’edat i necessitat de cada encampadà”, ha conclòs.





Ordino: ACO + DA + Independents + SDP continuarà donant suport al sector agroramader

Àlex Gaspà, número 3 de la llista d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Independents + SDP, ha refermat aquest dimarts que, si repeteixen al capdavant del comú, “continuarem potenciant el nostre sector agroramader i promocionant els productes produïts a la nostra parròquia“.

El candidat ordinenc ha recordat, des de la Cortinada, que el sector primari “té molt potencial a Ordino i ens permet tenir les valls netes i endreçades“, motiu pel qual cal seguir estant al seu costat. “Volem que estiguin tranquils“, ha refermat, pel que fa a les ajudes i suport. Gaspà també ha garantit dedicació “per a una millora de la diversitat del medi natural” i per a seguir sanejant els boscos de manera acurada, “incrementant les hectàrees de neteja del sotabosc per a minimitzar el risc d’incendi“.





El Càmping Pla, a Canillo, comptarà amb un aparcament i instal·lacions amb serveis públics

L’acte de campanya d’aquest dimarts de Demòcrates + Independents de Canillo s’ha realitzat als terrenys de l’antic Càmping Pla, que recentment ha adquirit el Comú -de fet dilluns va abonar el primer pagament-, per a destinar-lo a una zona per a les canillenques i canillencs. Concretament, ha explicat la número 7 de la llista, Laura Riba, es construirà un aparcament, ja que l’actual pàrquing dels Refugis es tancarà per la construcció de nous edificis. En una segona fase, s’habilitaran zones verdes i de descans, “perquè la població pugui gaudir d’una zona tranquil·la i segura, propera al nucli urbà“, ha manifestat Riba.

També, en una segona fase, es construiran infraestructures destinades a serveis públics, “lúdics, socials, culturals i turístics“. S’estan definint les necessitats tenint en compte també l’increment de la població de Canillo dels darrers anys, “i les peticions que ens fa arribar la ciutadania“, ha informat Riba.