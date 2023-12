Debut de Bernat Lomero en el Campionat d’Europa de natació de piscina curta d’Otopeni

Bernat Lomero a Bucarest (FAN)

‘La primera jornada sempre és difícil, però ja està superada. Bernat Lomero ha nedat la papallona una mica fora del ritme què ens té acostumats, malgrat això, tècnica i físicament ha estat correcte’, ha comentat Alfonso Maltrana, director tècnic de la FAN, un cop Bernat Lomero, ha fet el seu debut en l’inici de l’European Short Course Swimming Championships 2023, que se celebra entre el 5 i el 10 de desembre, al Complex Aquàtic d’Otopeni, als afores de la capital romanesa, Bucarest.

Lomero ha arribat 32è en la prova dels 100 m papallona amb una marca de 56,41 que està lluny del seu millor registre de 55,71. ‘Aquesta primera prova ha estat una mica per a entrar en contacte amb la competició i la faig servir com a test per a provar-ho tot. Tècnicament, m’he notat molt bé, físicament m’he notat molt bé, però m’ha costat trobar el ritme. He nedat molt còmode, però podria haver-ho fet una mica més ràpid’, ha explicat Lomero.

Les competicions en piscina curta, amb girs ràpids i situacions intenses, representen experiències emocionants i són populars entre els atletes i els aficionats.

Organitzat per la Federació Romanesa d’Esports Aquàtics i Pentatló Modern amb el suport de la LEN, el Campionat d’Europa de natació en piscina curta, representa un dels últims campionats de preparació per als Jocs Olímpics de París 2024 i ofereix una excel·lent oportunitat perquè els nedadors en competició jutgin el seu estat de forma amb contrincants d’alt nivell.

Aquest dimecres, segona jornada i debut de Patrick Pelegrina, en la prova preliminar de 100 m braça. Bernat Lomero, torna a competir a la prova de 50 m lliures.