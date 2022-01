Cande Moreno torna a puntuar a la Copa d’Europa quedant 14a al descens de St. Anton

Aquest dimecres Cande Moreno ha tornat a puntuar a la Copa d’Europa, en aquesta ocasió a St. Anton (Àustria), on ha assolit la 14a posició i ha sumat 18 punts més a la classificació general de la competició.

Moreno ha estat 14a amb un crono de 1.07.29, a 1.42 de la guanyadora, la francesa Esther Paslier, que s’ha imposat amb 1.05.87. A més, l’esquiadora andorrana ha marcat 47.49 punts FIS, que milloren molt lleugerament els actuals 48.76.

Amb aquesta cursa, Moreno suma 18 punts que fan un total de 61 en la classificació general de la Copa d’Europa de descens, on es troba en la 17a posició empatada a punts amb l’alemanya Carina Stuffer i la suïssa Nathalie Groebli. És líder la suïssa Juliana Suter amb 466 punts.

Quarta vegada que puntua a la Copa d’Europa aquesta temporada

Aquesta és la quarta vegada aquesta temporada que Cande Moreno puntua a la Copa d’Europa. Va començar la competició sense puntuar a Val di Fassa amb una 37a posició, però just després també a Val di Fassa va ser 19a, per continuar a Orcieres amb una 13a i una 20a posició, i ara la 14a de St. Anton.

Demà, Moreno torna a competir en un altre descens de la Copa d’Europa, i divendres ho farà al supergegant, també de Copa d’Europa i a la mateixa estació austríaca.

Cande Moreno, esquiadora: “Estic molt contenta de poder continuar estant allà, puntuant a la Copa d’Europa. La veritat és que tenia les expectatives bastant baixes per a aquesta carrera perquè aquests dies als entrenaments no estava del tot bé, no estava agafant el ‘timing‘ del traçat i estava al límit del top30, així i tot, avui m’havia plantejat el fet d’esquiar bé i acabar de millorar als llocs on havia tingut dificultats els dies anteriors, i la veritat és que ho he fet bastant bé. A una carrera molt ajustada és veritat que en petits detalls poden canviar moltes posicions. Demà una altra, intentaré fer el millor possible, corregir alguna coseta que encara m’ha faltat avui, i divendres el supergegant, que tinc moltes ganes de fer-ho perquè aquest any encara no hem pogut fer cap supergegant de Copa d’Europa”.

Dos podis (2a) per a Jordina Caminal als supergegants de Passo San Pellegrino

Avui s’han disputat dos supergegants a Passo San Pellegrino (Itàlia), i els dos han acabat amb Jordina Caminal en la segona posició.

Després d’haver superat un dur procés de recuperació després de la lesió, Caminal avui ha tornat a un podi amb la confiança del seu esquí. En el primer supergegant ha estat segona a 2.41 de la guanyadora, la italiana Nadia Fenini (1.12.32), mentre que en el segon també ha estat segona, a 0.87 de Fenini, que també ha estat la més ràpida.

Així mateix, Jèssica Núñez ha finalitzat 11a amb +4.21 i 14ª amb +3.98, respectivament. També ha corregut l’andorrana Clàudia García, que no ha acabat el primer supergegant, però en el segon ha estat 7a amb +2.56.

Torres i Ebri confirmen punts al segon descens FIS de Meribel

Avui Meribel (França) ha acollit un altre descens FIS on els joves andorrans que ahir van puntuar per primera vegada en la disciplina, havien de confirmar els punts assolits. Així ha estat per a Ferran Torres i Eric Ebri.

Torres ha estat 50è a 4.62 del vencedor, el francès Leo Coppel amb 1.32.68, i ha marcat 112.56 punts FIS, que farà punts amb els 104,13 d’ahir. Per la seva part, Ebri, que ahir va fer 124,73 punts, avui ha obtingut 128,34 i també li farà mitja per marcar els seus primers punts FIS en la disciplina de velocitat. Ebri ha estat avui 60è a 5.79 del guanyador. Avui, a més, ha competit Pere Cornella, que no ha pogut acabar la mànega.

Medina i Mijares , out a l’eslàlom dels Nacionals letons a Pozza di Fassa

Avui s’ha disputat a Pozza di Fassa (Itàlia) una nova cursa, en aquesta ocasió l’eslàlom corresponent als Nacionals de Letònia, i amb Carla Mijares i Íria Medina.

Tant Mijares com Medina han quedat fora de cursa, Mijares a la primera mànega i Medina a la segona, quan a la primera havia marcat el 33è temps amb +5.45. La italiana Anita Gulli ha estat la vencedora de la cursa, amb 1.54.47.

Cornella i Gabriel, out a l’eslàlom FIS de Gstaad

Avui s’ha disputat a l’estació suïssa de Gstaad un eslàlom FIS amb Xavi Cornella i Bartumeu Gabriel. Cap dels dos andorrans ha pogut completar la cursa. Cornella ha quedat fora a la segona mànega, quan havia estat 29è a la primera baixada amb +3.75, mentre que Gabriel no ha superat la primera mànega.