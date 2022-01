La Valireta d’Encamp acull ‘A Andorra també matem’ amb la participació d’escriptors de novel·la negra

La sala de teatre de La Valireta ha acollit aquesta tarda, a les 20 h, la xerrada ‘A Andorra també matem. Novel·la negra feta a casa’. L’activitat s’emmarca en el projecte ‘La cultura no s’atura’, impulsat conjuntament entre el Govern d’Andorra i els set comuns.

La xerrada, que ha aplegat una trentena de persones, ha comptat amb la participació d’escriptors destacats del gènere, com Ludmila Lacueva, Núria Gras, Àlex Puig, Albert Ginestà i Xavier Albert. Els autors han parlat de les seves obres i han anat descobrint alguns dels secrets que amaguen cadascun dels seus llibres. També han explicat com treballen la construcció dels personatges, la importància dels detalls a l’hora de per crear veracitat, l’habilitat de jugar amb la trama per atrapar al lector o com afrontar-se al procés de reescriptura i de correcció.

Properes activitats de ‘La cultura no s’atura’

Les activitats encampadanes de ‘La cultura no s’atura’ continuaran el primer cap de setmana de febrer amb el concert ‘Pic Negre’, que es farà dissabte 5 de febrer, a les 20 h, a La Valireta, i el vermut musical ‘Green Note, que tindrà lloc diumenge 6 de febrer, a les 12:30 h, a la plaça de l’Església del Pas de la Casa.

A més, des del 3 de febrer, i fins al 3 de març, es podrà veure l’exposició ‘Epifanies i falsos déus’ a la Sala d’exposicions de l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa.

Finalment, el 12 de febrer, a les 19 h, hi haurà l’obra de teatre ‘Ximpanzè’, que es farà a La Valireta, i el 19 de març, a les 19 h, tindrà lloc l’espectacle de dansa vertical ‘La cinquena façana’, que es desenvoluparà sobre la façana del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.

Xerrada d’Iñaki Rubio

En el marc de les sessions del club de lectura, la Biblioteca d’Encamp ha acollit també aquesta tarda una xerrada de l’escriptor Iñaki Rubio, que ha parlat del seu llibre ‘Morts, qui us ha mort?’. L’autor ha detallat aspectes com l’elaboració de l’obra, el procés de recerca o la història que hi ha darrere dels personatges. També ha agraït l’acollida que està tenint l’obra i ha recordat que aviat es farà la tercera edició.