L’equip Andorra 2 obté el segon lloc al Team Event del Trofeu Borrufa

Jornada molt intensa aquest dimecres al Trofeu Borrufa. Al matí s’han disputat les mànegues de la prova del supergegant i a la tarda ha tingut lloc el ja consolidat National Team Event, un eslàlom gegant paral·lel que es realitza per països, i que té la particularitat de ser una prova nocturna, a més de tenir un gran component d’emoció.

Les bones condicions de la meteorologia i la pista s’han mantingut una jornada més al Trofeu Borrufa, tant a la pista de la Portella del Mig d’Ordino Arcalís, com al Team Event disputat al Canaro. En aquest, ha estat l’equip Espanya 1, format per Roger Barceló, Jimena Artero, Luken Garitano i Marina Martínez de Aragon, qui s’ha endut el triomf en la final davant l’equip Andorra 2, format per Jordi Tàpies, Ainhoa Piccino, Martin Auder i Isona Cerro. El bronze ha estat per a Gran Bretanya i França ha finalitzat en quarta posició. Per la seva banda, l’equip Andorra 1 ha caigut als quarts de final contra Andorra 2, que s’ha plantat a la final després de superar a França en unes semifinals molt ajustades.

Quatre podis andorrans, amb una plata, en el supergegant U16

La cursa de supergegant masculina U16 ha estat molt disputada amb uns temps molt ajustats. Roger Barceló s’ha endut el seu tercer or amb un temps de 56.14, seguit de Quim Magan amb només tres centèsimes de diferència (56.17), ambdós competint per Espanya.

La tercera plaça ha estat per a l’estonià Markus Mesila amb un registre de 56.56 (+0.42) i el podi l’han completat els andorrans Marc Delgado amb 56.65 (+0.51) i Nico Daban amb 56.74 (+0.60). Els també andorrans Maià Font i Jordi Tàpies han aconseguit entrar al top-10 en novena i desena posició respectivament.

La prova femenina del supergegant U16, per la seva banda, també ha sumat dos podis més per al Principat. Emili Turner, del Regne Unit, s’ha penjat l’or amb un registre de 56.96, mentre que l’andorrana Fiona Pou s’ha endut la plata amb un registre de 57.19 (+0.23) i l’espanyola Maria Abad el bronze amb 57.88 (+0.92). Lia Escabrós ha assolit el segon podi en dos dies amb un quart lloc (58.00), mentre que l’espanyola Valeria Álvarez ha estat cinquena.

La delegació andorrana d’aquesta categoria ha tancat una molt bona​ participació amb les posicions obtingudes també per Emma Ledesma (6a), Mar Gardella (7a) i Isona Cerro (12a).

Martin Auder ha obtingut una altra plata per a Andorra al supergegant U14

Pel que fa a la categoria masculina del supergegant U14, el britànic Hamish Blyth ha aconseguit el triomf amb un temps de 56.60. Martin Auder ha assolit la segona plata de la jornada per a Andorra amb 56.85 (+0.25) i el bronze ha estat per a Javier Fernández amb 57.46 (+0.86). El podi l’han completat Luken Garitano (ESP, 57.61) i Rafael Bely (FRA, 58.01). L’andorrà Jan Visa s’ha quedat a les portes del podi per només 1 centèsima amb un registre de 58.02 i Jordi Rogel ha estat vuitè.

A la categoria femenina del supergegant U14, la belga Anse Appels ha repetit or amb un temps de 56.54. També s’han penjat medalla les espanyoles Maialen Ros, amb 58.52 (+1.98), i Jimena Artero, amb un registre de 58.97 (+2.43). L’andorrana Candela Mortés ha fet podi en quarta posició amb 59.50 (+2.96) i la britànica Lucy Howeson ha estat cinquena (59.89). L’equip andorrà també s’ha fet amb dues places més en el top-10 amb Etna Pou (6a) i Ainhoa Piccino (8a).

Demà serà l’última jornada de la 30a edició del Trofeu Borrufa, en la qual es disputarà un nou supergegant a la Portella del Mig d’Ordino Arcalís, tant en categoria U14 com en U16. Serà a partir de les 10 h, i un cop finalitzades totes les mànegues es duran a terme les cerimònies dels podis corresponents a les competicions d’avui, així com a les de demà.