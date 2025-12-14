Cande Moreno torna a puntuar a la Copa del Món: 28a al supergegant de St. Moritz

L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, ha tornat a entrar en la zona de punts, avui al supergegant de la Copa del Món de St. Moritz, a Suïssa, amb la 28a posició final, sortint amb el dorsal 36. En l’última prova de la setmana de velocitat a St. Moritz amb la Copa del Món, l’andorrana ha aconseguit tres punts WC amb aquesta 28a plaça.
Moreno arribava a baix amb la 24a posició provisional, que després amb el transcurs de la cursa ha acabat sent la 28a definitiva, amb un crono de 1.16.94, a 2.10 de la guanyadora, Alice Robinson (Nova Zelanda). El podi l’han completat la francesa Romane Miradoli, amb +0.08, a la italiana Sofia Goggia, amb +0.19, tercera.
Moreno començava la cursa marcant el 20è crono al primer sector, per a ser el 19è al segon. Després marcava el 43è temps al tercer sector i en el quart era la 36a
Balanç de St. Moritz
L’esquiadora andorrana ha tancat aquesta primera Copa del Món de velocitat amb una 26a posició, divendres al primer descens, amb els primers punts WC de la temporada -cinc- i amb la 36a plaça, dissabte al segon descens, a més de la 28a d’aquest al supergegant.
Cande Moreno, esquiadora: “Hem acabat aquest cap de setmana a St. Moritz amb dos top30 sobre tres. Penso que podem fer un bon ‘check’, aquí. L’objectiu era molt clar, volia estar dintre de les 30 des de les primeres curses, ho he fet tant en supergegant com en descens, i són els primers punts en supergegant, així que estic molt contenta: Crec que el camí que estem fent és molt bo, estic fent un esquí sòlid i tot i que no he fet baixades perfectes, m’ha donat per a estar dins del top30, així que anem a per més a Val d’Isère, perquè encara ens queda marge i encara ho podem fer millor”.