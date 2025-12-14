Íria Medina, 5a al segon gegant FIS de Kaltenbach

A Kaultenbach, a Àustria, l’esquiadora del Principat, Íria Medina, ha disputat el segon gegant FIS programat, en el qual ha estat 5a classificada. A la primera mànega, Medina marcava el 6è temps amb el dorsal 44, amb +0.67. A la segona mànega, l’andorrana feia el 8è crono de mànega amb +0.95, per a situar-se finalment 5a a la classificació final amb un crono de 1.56.78, a 1.59 de la primera.
La guanyadora de la prova ha estat l’austríaca, Sophia Waldauf, amb 1.55.19, seguida de l’alemanya Charlotte Grandinger (+0.98), i tercera, Madeleine Beck, amb +1.31.
Ibon Mintegui, entrenador: “Primer mànega bastant correcta, ens hem quedat a bona distància per a lluitar la segona mànega, però a la segona ens ha faltat decisió i al final ens hem anat cap al darrera”.