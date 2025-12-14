Sis podis dels esquiadors andorrans a la Copa d’Espanya d’Espot

Un total de sis podis han aconseguit els esquiadors de l’equip nacional d’esquí de muntanya de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), a la primera Copa d’Espanya de l’especialitat, en les modalitats d’sprint i vertical que s’ha portat a terme aquest cap de setmana a la població catalana d’Espot. Oriol Olm, en categoria U23 masculina ha aconseguit la victòria en les dues modalitats i, de la seva banda, Marc Casanovas ha aconseguit la segona posició, en la vertical.
Lea Anción, en categoria U23 ha quedat en segona posició, en les dues modalitats sprint i vertical; Joan Lluch, en categoria U18, ha estat segon en la vertical i Adrià Isal, en la categoria U20 ha quedat sisè, en la vertical. Era la posada en marxa de l’equip nacional. Amb l’entrada, enguany, de Joan Lluch, en categoria U18, l’equip s’ha presentat a Espot amb l’ambició d’aconseguir bon resultats.
La jornada de dissabte va ser el torn dels sprints on Oriol Olm va aconseguir la victòria i Lea Ancion va aconseguir una meritòria segona posició, en categoria U23. Es varen quedar en semifinals, Marc Casanovas, en categoria U23, Adrià Isal, en categoria U20 i Joan Lluch en U18.
Diumenge ha estat el torn, de la vertical, on l’equip de la FAM ha aconseguit un total de quatre podis. Destacar la victòria, en categoria U23 i vuitè absolut d’Oriol Olm. La segona posició de Marc Casanovas en la categoria U23 i onzè absolut, també el segon lloc de Lea Ancion en la categoria U23 i sisena absoluta, a més del segon lloc de Joan Lluch, en la categoria U18. Adrià Isal ha estat el representant andorrà a la categoria U20, on ha finalitzat sisè.
El seleccionador nacional, Xavier Capdevila i el tècnic, Guillem Campeny, explicaven al final que “ha estat una bona posada en escena de l’equip nacional, en aquesta primera prova de la Copa d’Espanya. El treball de l’estiu i de la pretemporada s’ha notat en aquesta primera competició i esperem que segueixi evolucionant com tenim programat”. Els tècnics de la FAM afegien que “està clar que tot és millorable, però creiem que anem per un bon camí. Els esportistes han treballat fort i han construït la base del fonament de la temporada, ara caldrà treballar detalls concrets que els permetran evolucionar, encara més”.