BC Andorra – Bilbao Basket, dissabte a les 20:45 hores

Imatge del Saragossa – BC Andorra (acb Photo / E. Casas)

El BC Andorra afronta la segona volta de la lliga ACB amb el repte d’acostar-se a la millor versió de l’equip. El darrer reforç, Alexander Madsen, destaca el paper de l’afició en un mes de gener clau per a continuar sumant a casa, amb el suport del públic de la Bombonera.

Els de Natxo Lezkano es preparen per a iniciar la segona part de la temporada en el mateix escenari on va tancar la primera volta amb el millor partit de la present campanya contra l’UCAM Múrcia. El repte: trobar la millor versió de l’equip. El tècnic té clar que el darrer partit “ha de ser un mirall on mirar-nos.”

Serà el segon partit d’Alexander Madsen amb la samarreta tricolor i l’aler-pivot finlandès vol que l’afició sempre faci costat a l’equip. “En alguns països, quan perds partits, la gent desapareix. Així que és bonic veure un bon ambient al pavelló i l’afició vivint el partit al costat dels jugadors.”

El duel contra el Surne Bilbao Basket d’aquest dissabte serà el segon dels tres que l’equip disputarà el gener al Poliesportiu, en un mes clau per a continuar sumant. El matx començarà demà a les 20:45 hores.