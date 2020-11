Cancel·lat l’Andorra Winter Rally 2020

Davant l’actual situació de crisi sanitària derivada de la Covid-19 i amb la incertesa de la seva evolució en les properes setmanes, ACA Esport ha pres la decisió de cancel·lar la propera edició de l’Andorra Winter Rally, prova que havia de disputar-se els dies 19 i 20 de desembre.

El motiu de la decisió ve motivada per les restriccions de mobilitat en els països veïns amb Andorra i les limitacions per creuar fronteres. L’organització ha valorat també la pressió sobre el sistema sanitari i les restriccions que hi ha actualment en la realització de proves esportives.

L’Andorra Winter Rally 2020 tenia la llista d’inscrits tancada. El cent per cent dels drets d’inscripció seran retornats a cadascun dels participants inscrits.

L’Automòbil Club d’Andorra i ACA Esport desitgen que l’any vinent la situació que s’està vivint estigui normalitzada i es pugui gaudir d’una altra edició de l’Andorra Winter Rally, oferint tots els ingredients esportius dels quals sempre ha fet gal·la la prova andorrana.