El Consell d’Infants d’Andorra la Vella arrenca un nou curs amb propostes per millorar la parròquia

El cinquè Consell d’Infants d’Andorra la Vella, el del curs 2020-2021, s’ha constituït aquest dimarts al matí en una sessió que s’ha celebrat de manera telemàtica a causa de les restriccions derivades de la COVID-19. Els dotze consellers infantils de 5è i 6è dels sis centres educatius de primària de la parròquia han estat nomenats per representar aquest any el seus companys i defensar les propostes de millora de la parròquia que treballaran durant el curs i que es debatran el proper mes de juny. Tots ells s’han connectat des de les seves respectives escoles per seguir la sessió constitutiva, mentre que la cònsol major, Conxita Marsol, ho ha fet des del Centre de Congressos.

Així doncs, des del British College of Andorra han exposat la iniciativa que han batejat com RespirAND i que consisteix a crear un seguit de jardins verticals distribuïts en diversos punts d’Andorra la Vella amb el triple objectiu de millorar la qualitat de l’aire, conservar la imatge del paisatge del país i decorar la parròquia. Els alumnes del Col·legi Anna Maria Janer, de la seva banda, treballaran en el projecte d’un autocinema itinerant, que seria el primer del país, amb entrada gratuïta i que funcionés durant els mesos d’estiu. De la seva banda, des del Col·legi Sant Ermengol han exposat la idea de construir parcs per a joves d’entre 10 i 16 anys, amb tirolines i activitats de lleure, unes instal·lacions que haurien d’estar adaptades per a nois i noies amb discapacitat. L’Escola andorrana d’Andorra la Vella, al seu torn, ha exposat la idea d’instal·lar xarxes als tubs de drenatge que arriben al riu, i des de l’Escola francesa d’Andorra la Vella aposten per dissenyar horts ecològics als col·legis per contribuir, entre d’altres propòsits, a promoure una alimentació saludable. Finalment, des de l’Escola francesa de Santa Coloma han recuperat el projecte que van iniciar els seus companys el curs passat (el Consell d’Infants es va veure truncat per la pandèmia i les accions no es van poder tirar endavant) consistent a construir casetes per als ocells per combatre la processionària i fer, també, espais per als gats abandonats amb la col·laboració de l’Escola Meritxell i els alumnes de l’Aula taller.

La cònsol major ha valorat molt positivament totes les idees i ha encoratjat els escolars a treballar-les durant el curs. També els ha felicitat per la implicació i perquè “penseu molt en el futur d’Andorra”.

Des del Comú també s’ha proposat a les escoles un projecte col·lectiu de país per crear la imatge de les Parròquies Amigues de la Gent Gran que identifiqui aquesta iniciativa col·lectiva amb la Unicef. És per això que s’anima a tots els estudiants de 5è i 6è curs del país a idear i desenvolupar idees per generar aquest logotip, que s’escollirà a través d’un concurs amb representació de les set parròquies.

Els escolars, en finalitzar l’ordre del dia, han formulat algunes preguntes del seu interès, entre les quals com es desenvoluparà enguany la Cavalcada de Reis. Conxita Marsol ha exposat la voluntat que els ha transmès els Reis Mags de venir a Andorra el 5 de gener a portar regals. La cònsol major, a més, ha recordat que tots els infants rebran una invitació per pujar de franc a la nòria de la Plaça de la Rotonda, i els ha animat a gaudir amb responsabilitat de les activitats del Poblet de Nadal que començaran aquest divendres.