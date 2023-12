Cancel·lades les Copes del Món de Val d’Isère (SL) i de Sankt Moritz (SG)

Instal·lacions de Sankt Moritz on s’ha cancel·lat la prova (FAE)

Avui diumenge era dia per a dues Copes del Món, però cap d’elles s’ha pogut realitzar. La cita de Cande Moreno amb el supergegant de Sankt Moritz (Suïssa) i la de Àxel Esteve amb l’eslàlom de Val d’Isère (França), han estat cancel·lades a primera hora del matí.

A Sankt Moritz, el canvi dràstic de les condicions de la pista per la nevada de la nit, i tot i el treball de l’organització per a intentar condicionar-la, finalment el jurat ha decidit cancel·lar la cursa per a garantir la seguretat de les esquiadores. La pista no tenia una base dura i forta per a poder disputar un supergegant.

Pel que fa a Val d’Isère, per culpa de les condicions de la pista després que durant la nit estigués plovent i nevant, tampoc no es podia garantir la seguretat dels esquiadors, per la qual cosa el jurat també ha suspès la competició d’eslàlom.