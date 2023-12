El podi de Verdú, premi al treball de molts anys i una il·lusió de cara al futur de l’esquí andorrà

Imatges: FAE

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha aconseguit una fita importantíssima amb el podi de Joan Verdú a la Copa del Món de Val d’Isère, a França. El director esportiu de la secció d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, considera que és el premi a molts anys de treball, i una il·lusió de cara al futur de l’esquí andorrà.

“Crec que com tots, estic molt emocionat amb el resultat del Joan d’ahir”, ha explicat Vidosa, que assegura que encara li costa “realitzar que hagi algú pogut ser tercer a la Copa del Món”. La tercera posició de Verdú a la World Cup “és una cosa que tots hem somiat des de fa molt, hem picat pedra des de fa molts anys, tots els que hem passat com a corredors, com a entrenadors, a la Federació, per nosaltres tot el que s’ha fet per l’esquí andorrà, l’esquí estudi amb l’EEBE… tot el que s’ha fet, ahir va tenir una recompensa amb el Joan”.

“Penso que d’això ens hem d’aprofitar”, afirma Vidosa, que creu que s’ha d’arribar “als clubs, als pares, a tots els nens d’Andorra que els agradi esquiar, que vulguin competir”, perquè tinguin clar “que realment fer això és possible, que ho podem tirar endavant, que de Joan Verdú n’hi poden haver més, i que endavant, que això és un somni que s’ha fet realitat”.