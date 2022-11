Campanya de prevenció i detecció de la violència de gènere dissenyada per l’Associació de Dones d’Andorra

Una creativitat visual impactant, amb una càrrega emocional directa i un missatge contundent, el “Podries ser tu”: la víctima, l’assetjador o la persona que presencia el maltractament i els abusos, aquells físics i aquells que no deixen marques visibles. Les xarxes socials de l’ADA estan en ple rendiment, aquests dies previs a la commemoració mundial del #25N, amb vista a la trobada organitzada per al proper dimecres dia 23 de novembre, a les 19h30 a la Sala d’Actes de Morabanc.

Elsa Rodríguez, psicòloga, especialista en violència de gènere, el Dr. Joan Escoter, psiquiatra clínic i Dolors Artuñedo, agent de policia del grup de delicte contra les persones, són els participants que debatran sobre la “Detecció i prevenció de la violència de gènere” en la taula rodona moderada per Gemma Rial, vocal de l’ADA i responsable de comunicació de l’Associació.

L’objectiu de la campanya promoguda per l’ADA vol aconseguir remoure consciències i acompanyar aquelles dones, que molt sovint i malauradament, queden paralitzades per la por, paralitzades per aquell sentiment de culpabilitat, siguin de l’edat que siguin, de tots els perfils socials i que són incapaces de denunciar.

Des de l’ADA també es vol fer especial incidència i encoratjar les dones més joves, estudiants i més vulnerables que poden patir situacions de violència de gènere a l’escola i en l’entorn digital de les xarxes on també es detecten comportaments d’assetjament.

Mònica Codina, presidenta de l’ADA: “La violència de gènere no entén d’estatus socials, ni d’edats. L’assetjament està present en l’àmbit laboral, domèstic i pot començar a l’escola. És fonamental donar les eines per a facilitar el camí a les víctimes perquè ho puguin detectar a temps i en cas d’estar sotmeses a un maltractament físic o psicològic, tinguin el valor de dir prou, denunciar-ho i poder recuperar la seva vida.”

Algunes de les fotografies utilitzades per la campanya són obres de Susana Meira.