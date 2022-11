Margot Lobera planta cara al desert d’Aràbia Saudita

Tornar al desert és una de les millors notícies per a Margot Llobera. La jove pilot andorrana ha tancat una gran actuació al Hail Rally, prova de la Copa del Món FIM de Bajas, signant un 15è lloc a la general i on, la sorra i els espais oberts, van ser la tònica de la competició. Un entorn molt diferent de les revirades pistes europees.

Els pilots van disputar 230 km cronometrats i 150 km d’enllaç durant la primera jornada, disputada als voltants de la ciutat saudita de Hail, en terrenys ja coneguts per Margot en haver estat travessats a les primeres etapes del Ral·li Dakar, disputat al gener. El començament no va ser gaire positiu per a Margot, ja que va patir una avaria poc després d’arrencar l’especial, tot just al km 11. El motor de la seva moto es va parar sense causa aparent. Després de 40 minuts reparant, Margot va reprendre la marxa. Va acabar l’etapa en 6 hores i sense cap error de navegació, tot i ser molt complicada en tractar-se d’un recorregut completament sobre sorra.

Contra tot pronòstic, les pluges van fer acte de presència a la segona jornada de carrera, deixant un terreny molt relliscós a la primera meitat de l’especial, fins al km 84 on es trobava el punt de “refuelling” del dia. Margot va imposar un ritme constant i sense errors de navegació, evitant caigudes a causa de les grans roderes marcades per les motos que havien passat abans.

A la segona part del recorregut, Margot es va trobar un terreny molt més dur amb unes superfícies planes gairebé infinites, un entorn impressionant dels que no deixen ningú indiferent. En aquest sector va entrar molt en joc la navegació ja que les pluges van esborrar les pistes per on passava el recorregut. Llobera va posar sobre la taula tota la seva experiència, marcant amb total precisió els rumbs indicats al Roadbook i signant una vegada més una navegació perfecta malgrat l’altíssima dificultat de l’etapa.

Una cursa gairebé perfecta que ha combinat una navegació complexa amb un terreny íntegrament sorrenc.

Les declaracions:

Margot Llobera: “Han estat més de 700km pels deserts d’Aràbia Saudita en els que he gaudit moltíssim. He tornat al terreny on em sento més còmoda i al lloc que em dona més pau, el desert. Ha estat una cursa sense errors de navegació i sense caigudes, estic molt feliç amb la feina feta malgrat el temps perdut el primer dia per l’avaria. M’emporto el com ho hem resolt. Ja estem en marxa per a la següent cita a Dubai, confiats de saber on som i tenint molt clara la feina a fer. Gràcies a tots els espónsors per a fer-ho possible, està sent una temporada increïble per a tothom.”