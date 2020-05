Campanya de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell per fomentar l’ús de la mascareta

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell ha posat en marxa aquest cap de setmana una campanya per demanar que el jovent, i la tota la població en general, es posin la mascareta si surten al carrer. L’acció s’adreça específicament a la gent jove en haver-se constatat que, segons les enquestes fetes darrerament a nivell general, molts membres d’aquest col·lectiu tenen una menor percepció de risc davant del coronavirus, malgrat que també hi ha casos de joves que pateixen complicacions greus de la malaltia i que si en són portadors la poden transmetre a d’altres persones

La campanya s’ha començat a difondre a les xarxes socials i està protagonitzada per veïns de la ciutat. Amb el lema ‘Que la mascareta t’acompanyi“, es vol incidir en el fet que un gest senzill com és posar-se la protecció per a la boca i el nas ajuda a prevenir contagis i a evitar ser-ne víctima. També es transmet un missatge clar: “Et penses que perquè ja es pot sortir ja està tot bé? Doncs estàs molt equivocat. Després de tot el temps que hem estat confinats i de l’esforç de tots i totes, et prens el luxe d’anar sense mascareta? Hem de seguir lluitant contra aquest virus i tu ets el protagonista”.

El Sant Hospital es manté sense ingressats per COVID-19

El Sant Hospital de la Seu s’ha adherit a aquesta crida a mantenir les mesures de protecció personal tot i l’evolució favorable que hi segueix havent pel que fa a les dades del coronavirus. El centre mèdic urgellenc es manté des de ja fa dues setmanes sense cap ingressat per complicacions en la malaltia i tampoc no té cap cas pendent de resultat.

Pel que fa a les persones aïllades a domicili a l’àmbit del CAP de la Seu, aquest cap de setmana hi ha hagut una nova reducció i ara són 142, de les quals 14 són positius confirmats (un altre dels contagiats ha rebut l’alta en haver superat la malaltia), 61 casos sospitosos i 69 contactes sense símptomes. Des de l’inici de la pandèmia ja han rebut l’alta 238 persones que havien estat aïllades.