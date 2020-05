Comunicat conjunt de Govern i comuns sobre la cultura

El Govern i els comuns han publicat un comunicat conjunt sobre la cultura que diu el següent:

“Les mesures excepcionals que s’han adoptat al país amb motiu de la crisi provocada per la Covid-19 han fet que bona part de la programació cultural tant del Govern com dels comuns es reorienti i s’adapti a la nova situació conjuntural de confinament.

En aquest sentit, des de les institucions públiques treballem per portar cada dia a les llars andorranes, a través de les plataformes digitals, activitats culturals diverses i per a totes les edats, perquè la ciutadania en pugui gaudir i en sigui la protagonista, amb la voluntat d’ajudar que la cultura continuï viva i present i contribueixi també a la recuperació general.

Situacions com la que vivim, doncs, ens obliguen a fer nous plantejaments, també en el mon cultural. D’una banda, com produïm, gestionem i consumim cultura. I d’altra banda, com ens reorganitzem des de les institucions perquè, com fins ara, tothom que ho desitgi pugui gaudir d’un activitat cultural determinada. Per això, ara més que mai, i pensant en les mesures que es puguin fixar en relació amb l’obertura d’espais i de distanciament social per a la celebració d’actes culturals, Govern i comuns seguirem coordinant-nos per a la programació cultural i, sobretot ara, complementant-nos perquè aquestes restriccions afectin tan poc com es pugui.

Treballarem i ens esforçarem per teixir un programa cultural complementari perquè en pugui gaudir el màxim nombre de ciutadans malgrat les possibles restriccions i per minimitzar desplaçaments interns.

Recordem que el web de l’Agenda.ad segueix a disposició de totes les entitats i associacions públiques i privades que organitzen activitats culturals per fer-ne la màxima difusió. També l’agenda s’adapta a les circumstàncies i als nous tipus de propostes virtuals. Ens podeu fer arribar la informació a través del correu agenda@andorra.ad”.

Adhesió al Manifest cultural d’Andorra

Així mateix, s’informa que el Govern i els comuns s’adhereixen al manifest cultural d’Andorra (http://www.manifestculturalandorra.online/), que també ja han subscrit altres institucions i ciutadans. Tal com diu al mateix Manifest, cal que “tots els sectors es conjurin per tirar endavant tots junts i així ser capaços de superar els entrebancs que pateix i patirà el sector (cultural) en un futur”.