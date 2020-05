6 detencions en la darrera setmana, 3 per alcoholèmia

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 6 persones durant aquesta darrera setmana (de l’11 al 17 de maig de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (3) i altres delictes (3).

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 13/05/2020 a les 09:47 hores, un home resident de 49 anys, amb una taxa de 1’28 g/l., accident danys materials.

– El 16/05/2020 a les 05:05 hores, un home resident de 20 anys, amb una taxa de 0,90 g/l., infracció al codi de la circulació.

– El 16/05/2020 a les 09:55 hores, un home resident de 55 anys, amb una taxa de 1,44 g/l., infracció al codi de la circulació.

Detencions per altres delictes:

– El 12/05/2020 a les 12:30 hores a Encamp, un home resident de 54 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

– El 16/05/2020 a les 02:37 hores a Ordino, un home resident de 43 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública.

Es requereix una primera vegada els nostres serveis sobre les 00:55 hores, per uns sorolls i cops en un domicili particular, els agents interventors van al domicili de la persona detinguda, i l’informen del motiu de la intervenció, aquesta persona tot i tenir un actitud força despectiva envers els funcionaris policials, finalment es calma i entra en raó. Posteriorment se’ns requereix novament pel mateix motiu, els agents constaten els sorolls des de l’exterior del pis, i en el moment del control i informar-li que se l’imposaria una sanció per infracció a la Llei Qualificada de seguretat pública, aquest desobeeix reiteradament les ordres donades pels agents, i dona una empenta a un dels funcionaris policials.

– El 16/05/2020 a les 22:22 hores a Escaldes-Engordany, una dona resident de 57 anys, com a presumpte autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic i contra la llibertat.

Requerits en un domicili particular per una desavinença de parella, sobre lloc la patrulla interventora constata que una parella s’hauria esbatussat per un deute econòmic, i on la interessada hauria causat una forta esgarrapa al pit i una vermelló intensa al coll de la seva parella, tanmateix hauria proferit amenaces verbals de mort envers la víctima.

