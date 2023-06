Campanya de Greenpeace contra l’augment de vols privats en jet a Europa

Un jet privat volant i la terra desertitzada (Greenpeace)

Segons Greenpeace, “mentre la crisi climàtica s’agreuja per a tots, els més rics es neguen a fer el mínim per evitar-la i segueixen volant cada vegada més als seus jets privats. Les emissions dels avions privats no deixen de créixer a Europa” —Espanya és el quart país de la UE amb més vols realitzats en aquest tipus d’avions—, però estan exclosos de la legislació europea que aborda les emissions de gasos d’efecte hivernacle, tot i ser el transport més contaminant, malbaratador d’energia i desigual per passatger i quilòmetre.

Els jets privats contaminen de mitjana 10 vegades més per persona i quilòmetre que un vol comercial (i 50 vegades més que els viatges amb tren!), segons l’ONG. La majoria de vegades fan recorreguts molt curts que “només demostren que l’amor dels privilegiats pel luxe supera la seva responsabilitat social i ecològica”. De tots els vols en jets privats que es van realitzar l’any passat a Europa, més de la meitat van ser vols curts o ultracurts de menys de 750 km, que podrien haver-se fet amb tren o ferri sense suposar grans augments en la seva durada. “Utilitzen els jets com si fossin taxis. I ningú no els està posant fre”, assenyala Greenpeace.

Com poden les institucions permetre aquest abús mentre la ciència demana esforços per a reduir les emissions que causen el canvi climàtic, és pregunta l’organització. “És clar que no tothom aporta de la mateixa manera aquestes emissions: els rics i poderosos, com tantes altres vegades, contribueixen molt més amb les seves accions que la resta de la població”, sentencia Greenpeace.

Per tot plegat, l’ONG té en marxa una campanya per a signar contra el que considera un abús i un veritable greuge contra el medi ambient. Demana al Govern espanyol i a Europa de posar-hi remei.





Informació: Greenpeace Espanya