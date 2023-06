Al 2022 s’han destinat menys ajuts puntuals per a necessitats bàsiques

Una persona “fent números” per a arribar a final de mes (freepik)

Segons els registres del Departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals destinats a persones individuals durant l’any 2022 ha estat de 1.554, un -25,9% respecte a l’any 2021, de les quals el 95,7% han estat resoltes favorablement (1.487) mentre que un 4,3% han estat desfavorables (67). Els ajuts favorables han concedit un total de 3.391.356,95 euros en ajuts, un -20,7% respecte a l’any anterior.

Per sexe dels beneficiaris, les dones van rebre el 62,4% dels ajuts i els homes el 37,6%. Per tipus de llar beneficiària, un 84,7% de les sol·licituds s’han aprovat a famílies monoparentals o unipersonals. Les sol·licituds favorables han donat lloc a 2.162 ajuts, sent el més atorgat el referent a l’article 27: Per a continuar a atendre les necessitats bàsiques, amb un 43,9%.

Els ajuts han estat concedits a 826 llars, 362 menys que l’any 2021 (1.188, -30,5%) i han beneficiat a 1.399 persones, amb un import anual mitjà per llar de 4.622,46 euros.

Les llars que han rebut el major nombre d’ajuts són les unipersonals (460 llars, 57,3% dels ajuts) i les monoparentals (223 llars, 28,4% dels ajuts), mentre que per nacionalitat del beneficiari, els espanyols i andorrans reben el 33,6% i 31,6% dels ajuts, respectivament.





Nota: Les xifres dels anys 2020 i 2021 es van veure afectades per la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2, així, les variacions anuals reflectides en aquesta nota poden ser atípiques.